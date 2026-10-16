Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Bahadır Özgür, fon vurgununa dair yaptığı haberler nedeniyle "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyet savunmasında haberini yaparken gizlilik kapsamında olan hiçbir evrakı kullanmadığını söyleyen Özgür; paylaştığı ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek’in kamuoyuna yaptığı bilgilendirmeler ile savcılığın resmi açıklamalarına dayanarak aktardığını söyledi. Öte yandan Özgür'ün kişisel X hesabına da erişim engeli getirildiği öğrenildi.

'BAKANIN AÇIKLAMASI DOĞRULTUSUNDA HABER YAPTIM'

Özgür’ün Emniyet’te alınan ifadesine ulaşıldı. 30 yıldır gazetecilik yaptığını söyleyen Özgür, paylaşımına konu haberde gizlilik kararı bulunan hiçbir evrak veya belgeye yer vermediğini söyledi.



İfadesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamalarına dikkat çeken Özgür şunları dile getirdi:

"30 yıldan beri gazetecilik yapıyorum. Çalıştığım kurumda ismim ve soyadım açıktır. Halk TV programcısıyım. Bu soruşturmayı başından beri takip eden biri olarak yüz binlerce mağdurun olduğu bir olay olmasından dolayı kamuoyunu ilgilendiren bilgiler içeren haberler yapmaktayım. Söz konusu haber de sadece bir sosyal medya paylaşımı değil, pek çok medya kuruluşunda yer alan bana ait bir haberdir.

Haberde iddia edildiği gibi savcılığın gizlilik kararı koyduğu herhangi bir evrak ya da belge yer almamaktadır.

Gizlilik kararı konulan hiçbir bilgi ayrıca KVKK dahilindeki herhangi bir bilgi de haberde yer alamamaktadır. Haberin kapsamı Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıkladığı 141 kişilik en çok kazananlar listesine dahildir. Bakan Gürlek böyle bir listenin olduğunu bizzat televizyonda kendisi açıklamıştır.

Bende listenin içeriğine yönelik değil, Bakanın açıklaması doğrultusunda haberi yaptım."

'DOĞRU BİLGİYİ ULAŞTIRMAK İSTEDİM'

Özgür, haberde adı geçen kişilere ilişkin de açıklama yaptı. Özgür, savcılık yazısıyla paralel hareket ettiğini belirterek ifadesinde şunlara yer verdi:



"Haberdeki tek geçen isim zaten kamuya açıklanmış olan Adalet ve Kalkınma Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’dır. Bu isim zaten kamuoyuna resmi makamlarca duyurulmuş, ifadesi alınmış bir şüphelidir. Savcılığın yazısında Kemal Akkaya ve Enver Çevik’in de bulunduğu 29 kişinin tedbir listesine sehven eklendiği ilgili kurumlara bildirilmiştir. Bende bu bilgiyi kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması adına okura aktardım. Aktardığım bilgi Savcılığın yazısıyla paralel ve aynıdır. Zaten haberimde Savcılığın açıklamasına göre diyerek bunu belirttim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."





