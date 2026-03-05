İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da yasadışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 50 tabanca ele geçirildiği öğrenildi.

50 ŞARJÖR ELE BULUNDU

İstihbari ve saha çalışmaları neticesinde, şüphelinin 25 yaşında olduğu ve silah kaçakçılığı yaptığı saptandı. E.K.'yi takibe alan polis, şüpheliyi dün (4 Şubat) bir sokak üzerinde aracına bineceği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin aracında ve ikamet adresinde yapılan aramalarda 50 tabanca ve bu silaha ait 50 şarjör ele geçirildi. Sokak üzerinde yakalanan E.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.