Ünlülere yönelik birçok dalga operasyon yapıldı. Onlarca ünlü isim gözaltına alındı. Kan ve saç örnekleri incelendi. Uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıkları tespit edildi. Test sonucu pozitif çıkanlar bir bir tutuklandı. Peki, 2021 yılında Türkiye’nin bir numaralı gündemi olan “pudra şekeri” hadisesinde neler yaşanmıştı? O gün “pudra şekeri” şekeri savunması yapan AKP Genel Merkez çalışanı hakkında mahkeme ne karar vermişti? Gelin, bugüne çok büyük dersler taşıyan o günleri hatırlayalım…

…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 8 Ekim 2025’ten bugüne uyuşturucu operasyonları yapıyor.

Son dalga operasyon ise 24 Mart gecesi gerçekleşti.

Eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Fikret Orman, eski Galatasaray Başkanı ve iş insanı Burak Elmas, iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı, manken Didem Soydan, oyuncu Hande Erçel’in aralarında olduğu 16 ünlü gözaltına alındı.

Hepsinin saç ve kan örnekleri alındı. İncelenmek üzere Adli Tıp’a gönderildi.

Savcılık ifadeleri sayfa sayfa yayınlandı.

Tüm savcılık ifadelerinin ortak noktası şu; herkes uyuşturucu kullanmadığını anlatmaya çalışıyor.

Didem Soydan’dan örnek verelim:

“Yaklaşık 20 gün önce yani 09 Mart 2026 tarihinde Fransa ülkesine bir defile için gittiğimde defile sonrasında diğer manken arkadaşlara tütünlerinin olup olmadığını sordum, arkadaşlarımdan birisi elindeki sarılı sigarayı bana uzattı. Ben bundan bir sefer çektim ve bunun tütün olmadığını anladım.”

Didem Soydan, burada içmiş olabileceğini, bunun dışında kullanmadığını anlatmaya çalışıyor.

Olay, bu ayrıntılara kadar gelmiş durumda…

Peki, 2021 yılında Türkiye’nin bir numaralı gündemi olan “pudra şekeri” hadisesinde neler yaşanmıştı?

Ünlüler “pudra şekeri” savunması yaparak beraat edebilir mi?

Gelin, bugünü anlamak için o günleri hatırlayalım.

KİM BU PUDRA ŞEKERCİ KÜRŞAT!

2021 yılında lüks bir araçta gençlerin kokain kullandığına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Bu videoyu Türkiye’nin bir numaralı gündemi yapan ise o gençlerden birinin AKP Genel Merkez personeli ve AKP Tanıtım, Medya Başkanlığı’nda sorumlulardan biri olmasıydı.

Önce, AKP Genel Merkezi reddetmeye çalıştı, sonra bu gencin sorumlu ya da görevli olmadığı iddia edildi.

İşte bu genç, herkesin “pudra şekerci” lakabıyla tanığı Kürşat Ayvatoğlu’ydu.

Kürşat Ayvatoğlu, video Türkiye’yi sallayınca, “kokain değil pudra şekeri” savunmasıyla herkesi güldürmüştü.

Güldürürken düşündüren gelişmeler yaşanmıştı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, uyuşturucu temin etme suçlamasıyla gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu'nun genel merkezde çalıştığını, yakın ekibinin içinde çalışan biri olmadığını söylemişti.

Savcılık tutuklanmasını istemişti ancak ev hapsi kararı çıkmıştı.

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kürşt Ayvatoğlu'nun dönem dönem uyuşturucu kullandığını tespit ettiklerini duyurmuştu.

Ve Kürşat Ayvatoğlu’nun meşhur savunması: “Bu madde pudra şekeridir. Biz zaten arkadaş ortamında yabanca müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk.”

Türkiye’nin gözü önündeki videoyu yok sayarak “pudra şekeri” demişti.

Elbette Adli Tıp pudra şekeri değil kokain olduğunu tespit etti.

Kamuoyunda da 'pudra şekeri davası' olarak bilinen olayla ilgili 2024 yılının sonunda Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi.

Hakkında uyuşturucu madde ticareti ile uyuşturucu maddeye özendirme suçlarından dava açılıp yargılanan beraat etti.

Evet, yanlış okumadınız, kokaine “pudra şekeri” benzetmesiyle Türkiye’nin belleğinde yer eden Kürşat Ayvatoğlu beraat etti.

Malum, mahkeme kararları onandıktan sonra içtihat oluşturur.

Ya, gözaltına alınan ünlüler de “pudra şekeri” savunması yaparsa...

Üstelik uyuşturucu kullanan AKP’li olunca tutuklanmamıştı bile…

PUDRA ŞEKERİNDEN BERAAT EDİNCE ÇAKARLA LASTİK YAKTI!

Beraat eden pudra şekerci Kürşat durur mu?

Türkiye tam pudra şekerci Kürşat’ı unutacakken bir kez daha televizyonlara birinci haber olmayı başardı.

Yeni lüks aracına çakar taktırdı.

Aracının üzerine Tayyip Erdoğan kaplaması da yaptırdı.

Çıktı trafiğe, önce lastik yaktı, sonra trafiği tehlikeye sokacak her türlü hareketi…

“Uyuşturucu batağına düştüm” deyip özür dileyen Kürşat’ın son hali buydu.

Bakalım, önümüzdeki aylarda ya da yıllarda neler yapacak?