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Kaynak: Haber Merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) Genel Sanat Yönetmeni ve tiyatrocu Levent Üzümcü, gece yarısından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak gözaltına alındığını duyurmuştu.

BAŞSAVCILIKTAN GÖZALTI AÇIKLAMASI

Sabah saatlerinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kısa bir bilgilendirmeyle Üzümcü'nün yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıklamış, açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; @LeventUzumcu rumuzlu X hesabı kullanıcısı olduğu tespit olunan şüpheli Levent Üzümcü gözaltına alınmıştır" denilmişti.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Balıkesir Burhaniye'de jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Üzümcü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından Üzümcü'ye "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması yöneltildi ve tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

EV HAPSİ KARARI

Mahkeme, Levent Üzümcü'yü ev hapsi adli kontrolüyle serbest bıraktı.