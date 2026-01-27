İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında X hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilen "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla gazeteci Sedef Kabaş, dün akşam gözaltına alındı.

Son olarak Kabaş adli kontrol talebiyle adliyeye sevk edildi.

Kabaş'ın adliyedeki ifadesi ortaya çıktı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında yaptığını ifade eden Kabaş, "En güçlü cumhurbaşkanı adayının hapsedilmiş olması bir yorum değil, bir gerçektir, bir vakadır. Türkiye'nin en büyük muhalefet partisi CHP ye yönelik kurultay tartışmaları, açılan davalar ve yönetime getirilmek istenen kayyum haliyle 'bir çökme' gayretinin göstergesi" dedi.

Kabaş "İsnat edilen cumhurbaşkanına hakaret suçu söz konusu olmadığı gibi böyle bir suça dair herhangi bir emare isim, sözcük ve benzeri unsurlar da yaptığım paylaşımlarda mevcut değildir. Yani silah kullanma, şiddet gösterme, terör saldırısı, kin ve nefret söylemleri söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMI NEYDİ?

Kabaş'ın 9 Eylül 2025 günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Darbeyi hala sadece askerler yapar sanan var mı? #19Mart itibariyle ülke 'sivil bir darbe' ile yönetiliyor... Geleceğin en güçlü cumhurbaşkanı adayı hapsedildi... Şimdi de ülkenin en köklü ve en büyük siyasi partisine çökülüyor!