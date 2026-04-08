Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, dün sanat camiasından pek çok ismin dahil olduğu uyuşturucu operasyonu kapsamında emniyete götürüldü. Gözaltı sürecinde ifadesi alınan, kan ve saç örnekleri veren Çelikkol, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan ünlü oyuncu, yaşananların ardından sosyal medya üzerinden ilk paylaşımını yaptı.
Gözaltına alınan İbrahim Çelikkol serbest bırakıldı: Sessizliğini spor paylaşımıyla bozdu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan İbrahim Çelikkol, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Çelikkol serbest kalmasının ardından sosyal medyada paylaşım yaptı.Dilem Taştan
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasının son dalgasında, İbrahim Çelikkol’un da aralarında yer aldığı pek çok tanınmış sima gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin bitmesiyle dün serbest kalan ünlü oyuncu, basın mensuplarına herhangi bir demeç vermemeyi tercih etti. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Çelikkol’un, yaşananların ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı büyük merak uyandırdı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı ile eş güdümlü yürüttüğü soruşturma neticesinde, sabahın erken saatlerinde büyük bir operasyon düzenlendi. Uyuşturucu temin etmek, kullanmak ve bulundurmak iddialarıyla gerçekleştirilen baskınlarda, sanat dünyasından çok sayıda tanınmış isim yetkililerce gözaltına alındı.
Operasyonun devamında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gibi tanınmış isimler, gerekli tetkiklerin yapılması için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Burada kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler, tıbbi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte ifade işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Beykoz Adliyesi’ne nakledildi.
Savcılık makamı tarafından gerçekleştirilen sorgulamaların ardından mahkemeye gönderilen isimlerden; İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Bengü Erden ve Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu, ifadelerinin tamamlanmasıyla birlikte serbest bırakıldı.
Mahkemeye sevk edilen isimlerden şarkıcı Simge Sağın ve yapımcı İlkay Şencan hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı" getirilerek adli kontrol şartıyla serbestlik kararı verildi. Soruşturma dahilinde savunmasını yapan Melek Mosso ise, hakimlikteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest kaldı.
Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan İbrahim Çelikkol, sessizliğini bozmadan sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Ünlü oyuncu, ilk olarak başrolünü üstlendiği dizinin yeni tanıtım videosunu yayınladı. Hemen ardından ise spor yaptığı anlardan kesitler paylaşarak takipçilerinin karşısına çıktı.