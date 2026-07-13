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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla soruşturma başlatılması ve Levent’in gözaltına alınmasının yankıları hala sürüyor.

4 CEP TELEFONUNUN ŞİFRESİNİ POLİSE VERMEDİ

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu ve hesap hareketleri incelenirken şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para transferleri yaptıkları belirlendi.

Polis ekipleri tarafından Haluk Levent’in üzerinde yapılan aramada ise 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Telefonlara, inceleme yapılmak üzere el konulurken Levent’in soruşturmanın bu aşamasında telefon şifrelerini polis ekipleriyle paylaşmadığı öğrenildi.

Telefonlar üzerinde gerçekleştirilecek dijital incelemenin, soruşturmanın ilerleyişine katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

MASAK RAPORUNDAKİ DETAYLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

MASAK tarafından hazırlanan raporda, AHBAP Derneği çevresinden 3 kişi hakkında, gelirleriyle örtüşmeyen milyarlarca liralık para hareketi tespit edildiği açıklanmıştı. Para transferlerinin açıklama bölümünde ise, Haluk Levent’in adının birçok işlemde geçtiği belirtilirken banka transferlerinin açıklama bölümleri dikkatleri çekmişti. Yapılan incelemelerde, birçok para transferinde; ‘Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen’ ,’ Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten’, ‘Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere’ gibi ifadelerinin yer aldığı bildirilmişti.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dernek başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bursa’da gözaltına alınan Levent, sorgulanmak üzere İstanbul’a gönderilmişti.