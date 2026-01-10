Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul'daki 9 gece kulübüne düzenlenen operasyonda üzerinde uyuşturucu madde çıktığı için gözaltına alınan Can Yaman serbest bırakıldı.

DİĞER GÖZALTILARIN SÜRESİ UZATILDI

Öte yandan dün gözaltına alınan Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz’ün gözaltı sürelerinin 1 gün uzatıldığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Aynı soruşturma kapsamında Beşiktaş'ta bulunan Bebek Otel'e ve bazı eğlence mekanlarında operasyon yapıldı.