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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Turkuvaz Medya ile ilgili sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelen Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından başlatılan resen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu.

YURT DIŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ, YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Gerçekleştirilen yeni açıklamada, Tanrıyar'ın yurtdışında olduğu ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı ifade edildi.

Açıklama şu şekilde:

"Bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında resen soruşturma başlatılmış ve şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin 23.06.2026 günü Marmaris Deniz Hudut Kapısından yurtdışına çıkış yaptığı tespit olunmuştur.

Yakalama Emri çıkartılmak üzere evrakın 28/06/2026 günü adliyeye ikmalen getirilmesi talimatı verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Youtube kanalı üzerinden CHP’yi ve bazı CHP’li isimleri hedef alan paylaşımlarda bulunan Tamar Tanrıyar'ın hedefi bu kez AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi olmuştu.

Tanrıyar, önceki akşamki yayınında Turkuvaz Medya'nın sahibi Albayrak ailesine seslenmişti. Turkuvaz Medya'nın Sözcü gazetesinin dağıtımını yaptığını hatırlatan Tanrıyar, "Onları şimdilik uyarıyorum. Acele kopun bunlardan. Size 1 Temmuz'a kadar müsaade. Koptunuz koptunuz, yoksa beni susturamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Turkuvaz Dağıtım A.Ş.'nin Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'a ait olduğu biliniyor.

Tanrıyar, iktidara yakın çok yakın bir medya grubunu da isim vermeden tehdit ederek, şunları söylemişti:

"Hani Sözcü'nün patronu FETÖ'den aranmasına rağmen yeni bir gazete daha çıkardı ya? Bunun nasıl olduğunu sorgularken bir baktım, ülke içinden bir medya grubunun sahibiyle ortakmış. Halk TV değil, hükümete yakın görünen bir mecra. Bunlar tüm planları Londra ve İsviçre'de buluşarak hayata geçirmişler. Yeni bulduğum bir kripto, seni de yeşillendireceğim merak etme."