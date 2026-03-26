İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma doğrultusunda Hakan Sabancı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında aralarında Sabancı’nın da bulunduğu 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Gözaltı haberinin ardından Aygün Aydın, sosyal medya hesabından arka arkaya paylaşımlar yaptı. Aydın, yaptığı açıklamada “Test sonucumun negatif çıkması, döktüğüm gözyaşlarına bir nebze olsun iyi geldi” ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekti.

Öte yandan Sabancı ailesinden Arzu Sabancı da yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medyada yoğun ilgiyle karşılaştı. Gelen yorumların artması üzerine Sabancı, tüm paylaşımlarını yoruma kapatma yoluna gitti.

Ayrıca Hakan Sabancı’nın eski ilişkilerinden biri olan oyuncu Hande Erçel hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi. Yurt dışında bulunan Erçel’in Türkiye’ye dönüşü bekleniyor.