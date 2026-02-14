Tıp dünyasında çığır açan yeni araştırmalar, göz yapısının sadece görme işlevini yerine getirmediğini, aynı zamanda kalp sağlığı için "şeffaf bir pencere" görevi gördüğünü ortaya koydu.

Yapılan son çalışmalar, retinal damarlardaki mikroskobik değişimlerin, kalbi besleyen damarlardaki tıkanıklıklarla doğrudan bağlantılı olduğunu kanıtladı.

YAPAY ZEKA VE RETİNAL HARİTALAMA

British Journal of Ophthalmology bünyesinde yayımlanan kapsamlı bir çalışma, göz arkasındaki damar ağının (vaskülatür) analiz edilmesinin, geleneksel testlerden çok daha hızlı sonuç verdiğini gösterdi.

Araştırmacılar, retinal damar yoğunluğundaki azalmanın ve damar çapındaki daralmaların, sol ventrikül kütlesindeki artışla yüksek korelasyon gösterdiğini saptadı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Dr. Alicja Rudnicka (St. George’s University of London - Epidemiyoloji Uzmanı):

"Gözün arkasındaki ince damar katmanları, vücudun geri kalanındaki dolaşım sisteminin bir kopyasıdır. Yapay zeka algoritmalarımızı kullanarak yaptığımız testlerde, retinal vasküler verilerin kalp krizi riskini tahmin etmede mevcut klinik yöntemler kadar, hatta bazı durumlarda onlardan daha hassas sonuçlar verdiğini gözlemledik."

Dr. Pearse Keane (Moorfields Göz Hastanesi ve UCL Enstitüsü Profesörü):

"Retinal görüntüler üzerinden yapılan 'Oculomics' çalışmaları, sistemik hastalıkların teşhisinde yeni bir dönem başlattı. Göz taramaları sayesinde, invaziv işlemlere gerek kalmadan bireyin kardiyovasküler profilini dakikalar içinde analiz edebildik. Bu durum, önleyici tıp açısından devasa bir adım teşkil etti."

ERKEN TEŞHİSTE YENİ STANDART

Araştırma süresince, retinal arterlerdeki kıvrımlanma ve daralma miktarının, yüksek tansiyon ve sertleşmiş damarların ilk somut belirtisi olduğu ifade edildi.

Uzmanlar, göz muayenesi sırasında elde edilen dijital görüntülerin, hastanın genetik yatkınlığı ve yaşam tarzı verileriyle birleştirildiğinde, gelecekteki bir kalp krizini %70-80 doğruluk payıyla öngördüğünü belirtti.