Göz kapaklarında ve kapak kenarlarında kızarıklık, batma hissi, kaşıntı, yabancı cisim varmış gibi rahatsızlık, kirpik diplerinde beyaz noktalar ya da kepek benzeri döküntüler fark edilmesi durumunda vakit kaybetmeden bir göz hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini vurgulayan Kılıç, özellikle sık göz ovuşturmanın parazitlerin çoğalmasını hızlandırarak şikâyetleri artırdığını ifade etti.
Göz kaşıntısını hafife almayın: Nedeni bir parazit olabilir
Uzman isim uzun süre geçmeyen göz kızarıklığı, kaşıntı ve yanma gibi yakınmaların sanıldığından daha ciddi bir nedene dayanabileceğini belirterek, kirpik diplerinde yaşayan Demodeks adlı mikroskobik parazite dikkat çekti. Bu parazitlerin çıplak gözle fark edilemediğini söyledi.Derleyen: Hande Karacan
Geçmeyen göz kızarıklığı ve kaşıntının çoğu zaman basit bir alerjiyle karıştırıldığını dile getiren Prof. Dr. Kılıç, mikroskobik boyuttaki bu akarların kirpik köklerinde yoğunlaşarak kızarıklık, yanma, batma ve kaşıntıya yol açabildiğini belirtti. Gözleri sürekli ovuşturma alışkanlığının, parazitlerin yayılmasını kolaylaştırdığını da sözlerine ekledi.
Demodeks’in insan cildi ve göz çevresinde en yaygın görülen parazitlerden biri olduğunu belirten Kılıç, özellikle ileri yaştaki bireylerin ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin demodikozis olarak adlandırılan bu duruma karşı daha hassas olduğunu söyledi.
KAŞINTI VE KIZARIKLIĞI HAFİFE ALMAYIN
Sekiz bacaklı ve mikroskobik boyuttaki Demodeks akarlarının kıl köklerinin dış kısımlarında yaşadığını ve yağlı maddelerle beslendiğini anlatan Prof. Dr. Kılıç, insanlarda en sık Demodex folliculorum ve Demodex brevis türlerinin görüldüğünü ifade etti. Yaklaşık 15 gün yaşayan bu parazitlerin uygun koşullarda 21 güne kadar yaşayabildiğini ve çok hızlı çoğaldığını belirtti.
Demodeks akarlarının kirpik diplerinde ve göz kapağı kenarındaki yağ salgılayan meibomian bezlerinde yerleştiğini aktaran Kılıç, çoğu insanda bu parazitlerin herhangi bir belirtiye yol açmadığını, ancak bazı durumlarda iltihaplanma ve tahrişle seyreden Demodeks blefariti gelişebildiğini söyledi.
Bağışıklık sistemi zayıfladığında parazit sayısının hızla artabildiğini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, kirpik diplerinde görülen beyaz noktalar veya pullanmaların aslında akarların kalıntıları olabileceğini ve bu durumun sıklıkla kepek sanıldığını dile getirdi. Göz kapağı enfeksiyonlarında bu birikimlerin; kuruluk, kaşıntı, kirpik dökülmesi ve tekrarlayan arpacık oluşumunun yaygın nedenleri arasında yer aldığını belirtti.
GÖZ MAKYAJI VE HİJYEN ÇOK ÖNEMLİ
Prof. Dr. Aylin Kılıç, göz çevresindeki hassas cildin korunması için uyumadan önce göz kapaklarının düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini vurgulayarak; göz makyajının mutlaka silinmesini, takma kirpiklerin ve kontakt lenslerin çıkarılmasını önerdi.
Ayrıca Demodeks akarlarının kolayca çoğalabildiği yastık kılıflarının haftada en az iki kez değiştirilmesi gerektiğini belirten Kılıç, düzenli ve yeterli uykunun da ciltte aşırı sebum üretimini önleyerek parazitlerin beslenme ortamını azalttığını sözlerine ekledi.