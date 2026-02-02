Göz kaşıntısını hafife almayın: Nedeni bir parazit olabilir

Demodeks akarlarının kirpik diplerinde ve göz kapağı kenarındaki yağ salgılayan meibomian bezlerinde yerleştiğini aktaran Kılıç, çoğu insanda bu parazitlerin herhangi bir belirtiye yol açmadığını, ancak bazı durumlarda iltihaplanma ve tahrişle seyreden Demodeks blefariti gelişebildiğini söyledi.

Bağışıklık sistemi zayıfladığında parazit sayısının hızla artabildiğini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, kirpik diplerinde görülen beyaz noktalar veya pullanmaların aslında akarların kalıntıları olabileceğini ve bu durumun sıklıkla kepek sanıldığını dile getirdi. Göz kapağı enfeksiyonlarında bu birikimlerin; kuruluk, kaşıntı, kirpik dökülmesi ve tekrarlayan arpacık oluşumunun yaygın nedenleri arasında yer aldığını belirtti.