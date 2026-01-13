Ayağa kalkarken bir anlığına kararma, baş dönmesi ya da gözlerin önünün kararması birçok kişi için “normal” kabul ediliyor. Ancak uzmanlara göre bu durum sık tekrar ediyorsa, vücudun verdiği bir uyarı olabilir. Göz kararması, dolaşımdan beslenmeye kadar farklı sistemlerle ilişkili nedenlerden kaynaklanabiliyor.

UZMANLARA GÖRE GÖZ KARARMASININ EN YAYGIN NEDENLERİ

Ani tansiyon düşüşü

Uzun süre oturduktan veya yattıktan sonra hızlı ayağa kalkıldığında kan basıncı geçici olarak düşebilir. Bu durum, beyne giden kan akışının kısa süreli azalmasına ve göz kararmasına yol açabilir.

Sıvı kaybı (dehidratasyon)

Yetersiz su tüketimi, kan hacmini düşürerek baş dönmesi ve göz kararmasını tetikleyebilir. Özellikle gün içinde yeterince sıvı alınmadığında bu şikâyet daha sık görülebilir.

Demir eksikliği ve kansızlık

Demir eksikliği, dokulara yeterli oksijen taşınamamasına neden olabilir. Bu durum baş dönmesi, halsizlik ve göz kararmasıyla kendini gösterebilir.

Düşük kan şekeri

Öğün atlamak ya da uzun süre aç kalmak, kan şekerinin düşmesine yol açabilir. Uzmanlar, ani göz kararmalarının bazen bu nedenle ortaya çıktığını belirtiyor.

Uzun süre hareketsizlik

Gün boyu hareketsiz kalmak veya uzun süre ayakta durmak da dolaşımı etkileyerek benzer belirtilere neden olabiliyor.



NE ZAMAN DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, göz kararmasının sık tekrar etmesi, bayılma hissiyle birlikte görülmesi, çarpıntı, nefes darlığı veya şiddetli baş ağrısı eşlik etmesi durumunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor.



UZMANLARDAN ÖNERİLER

Yavaş hareket edin: Özellikle ayağa kalkarken ani hareketlerden kaçının.

Yeterli sıvı tüketin: Gün içinde su alımını ihmal etmeyin.

Öğün atlamayın: Uzun süre aç kalmamaya dikkat edin.

Kan değerlerini kontrol ettirin: Demir, kan şekeri ve tansiyon ölçümleri düzenli yapılmalı.

Belirtiyi hafife almayın: Süreklilik gösteriyorsa mutlaka doktora danışın.