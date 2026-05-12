Tıpta blefaroplasti olarak adlandırılan göz kapağı cerrahisi; üst ve alt göz kapaklarında oluşan deri fazlalığı, sarkma ya da torbalanma gibi durumların düzeltilmesini amaçlayan bir işlem olarak uygulanıyor. Ancak bu müdahalenin temel amacı her zaman estetik olmuyor. Özellikle üst göz kapağında meydana gelen belirgin sarkmalar, zamanla görme alanını daraltarak günlük yaşamı doğrudan etkileyebiliyor.

ÜST GÖZ KAPAĞINDAKİ SARKMALAR GÖRÜŞ ALANINI DARALTABİLİYOR

Üst göz kapağının sarkması (pitozis veya dermatoşalazis), göz bebeğinin önüne doğru ilerleyerek özellikle üst ve yan görüş açısında azalmaya neden olabiliyor. Bu durum; araç kullanırken görüş kısıtlılığı, merdiven inip çıkarken denge problemleri, günlük aktivitelerde zorlanma ve sürekli kaş kaldırma ihtiyacına bağlı olarak baş ile alın bölgesinde yorgunluk gibi sonuçlar doğurabiliyor.

Bazı hastalar ise bu durumu farkında olmadan telafi etmeye çalışıyor. Zamanla alın kaslarının sürekli kullanılmasına bağlı olarak baş ağrıları da ortaya çıkabiliyor.

GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ YALNIZCA KOZMETİK BİR İŞLEM DEĞİL

Toplumda yaygın olan yanlış algı, göz kapağı ameliyatlarının yalnızca estetik amaçlarla yapıldığı yönünde olsa da, birçok vakada bu cerrahi görme kalitesini ve günlük yaşam konforunu artırmaya yönelik bir sağlık müdahalesi olarak uygulanıyor. Bu nedenle değerlendirme süreci yalnızca görünüm üzerinden değil; görme alanı ölçümleri ve detaylı göz muayenesi ile birlikte gerçekleştiriliyor.

GÖZ KAPAĞI CERRAHİSİNDE YANLIŞ UYGULAMALARIN RİSKLERİ

Göz kapağı, milimetrik hassasiyet gerektiren anatomik bir bölge olarak öne çıkıyor. Bu alanda yapılan kontrolsüz ya da tıbbi değerlendirme olmadan gerçekleştirilen işlemler; göz kapağının tam kapanamaması, göz kuruluğu ve yüzey problemleri, asimetrik görünüm ve görme fonksiyonunda olumsuz etkiler gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Bu nedenle göz kapağı cerrahisi yalnızca estetik bir uygulama olarak değerlendirilmemeli; tıbbi bilgi, deneyim ve uygun koşullar gerektiren bir cerrahi işlem olarak görülmelidir.

GÖZ KAPAĞI AMELİYATININ UYGULANMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UZMANLIK GEREKLİLİĞİ

Göz kapağı ameliyatı, basit bir estetik uygulama gibi değerlendirilmemelidir. Göz çevresi; görme fonksiyonu, göz yüzeyi sağlığı ve kapak hareketleri açısından son derece hassas bir anatomik bölge olarak kabul ediliyor. Bu nedenle göz kapağı cerrahisinin, yalnızca T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmasına izin verilen; ameliyathanesi bulunan cerrahi tıp merkezleri ve hastanelerde, uzman hekimler tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Uygun ameliyathane koşulları, sterilizasyon standartları, acil müdahale altyapısı ve uzman hekim değerlendirmesi bu tür cerrahi işlemlerde hasta güvenliği açısından temel gereklilikler arasında yer alıyor.