Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, su ürünleri popülasyonunu korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak adına Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 saat esasına dayalı denetimler başlatıldı. İlçe Müdürü Hüseyin Özver'in de sahada yer aldığı çalışmalarda, göl kıyısında yer alan tekneler, balık alım kantarları ve şehir merkezindeki perakende satış noktaları mercek altına alındı.

HAVADAN VE KARADAN ANLIK TAKİP

İlçe Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre, Beyşehir Gölü ve etrafındaki karaya çıkış noktaları ile balık ve sülük avlak sahaları hem havadan hem de karadan sürekli gözlem altında tutuluyor. Denetimler kapsamında balıkçıların ruhsat ve belgeleri incelenirken, asgari avlanabilir boy sınırlarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi ve avcılara mevzuat hakkında bilgi verildi.

BALIK TÜRLERİNE GÖRE YASAL BOY SINIRLARI

Su kaynaklarının korunması adına kritik önem taşıyan yasal avlanma boy limitleri şu şekilde uygulandığı bildirildi:

Sazan: 40 santimetre

Sudak: 26 santimetre

Kadife Sazan: 26 santimetre

Tatlı Su Kefali: 20 santimetre

Yetkililer, su ürünleri ticaretinin korunması ve ekosistemin devamlılığı için belirlenen kurallara uyulmasının şart olduğunu hatırlatarak denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.