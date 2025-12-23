Dünya genelinde milyonlarca insanı etkisi altına alan Crohn ve Ülseratif Kolit gibi inflamatuvar bağırsak hastalıkları (İBH), tedavi edilmediği takdirde sadece sindirim sistemini değil, tüm vücudu tehdit eden bir biyolojik krize dönüştü.

Bilimsel veriler, erken müdahale edilmeyen vakaların kolon kanseri riskini %20 oranında artırdığını ve bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasıyla kemik erimesinden karaciğer yetmezliğine kadar geniş bir yelpazede tahribat oluşturduğunu kanıtladı.

BİLİMSEL VERİLER TEHDİDİN BOYUTUNU ORTAYA KOYDU

The Lancet tıp dergisinde yayımlanan güncel araştırmalar, kronik inflamasyonun vücutta "sitokin fırtınası" benzeri bir etki yaparak damar sertliği ve kalp krizi riskini tetiklediğini gösterdi.

Tedavi süreçleri aksatılan hastalarda bağırsak duvarının delinmesi (perforasyon) ve toksik megakolon gibi ölümcül tabloların ortaya çıkma sıklığının, son on yılda %15 oranında yükseldiği kaydedildi.

UZMANLAR FELAKET SENARYOSUNA KARŞI UYARDI

New York’taki Icahn Tıp Fakültesi’nde İBH Merkezi Direktörü olan Dr. Jean-Frédéric Colombel, hastalığın sessiz ilerleyişine dikkat çekti.

Dr. Colombel, "İnflamasyonu baskılamadığımız her gün, hastanın bağırsaklarında geri dönüşü olmayan fibrozis dokusu oluştu. Bu durum, hastaların büyük bir kısmının eninde sonunda ameliyat masasına yatmasına neden oldu" şeklinde görüş bildirdi.

Londra King’s College Hastanesi’nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. James Lindsay ise, sistemik etkiler üzerine yoğunlaştı.

Prof. Lindsay, "Bağırsaktaki yangın orada kalmadı; eklemlere, gözlere ve cilde sıçradı. Tedaviyi reddeden veya erteleyen bireylerde, bağırsak dışı tutulumların yaşam kalitesini tamamen ortadan kaldırdığını gözlemledik" ifadesini kullandı.

CERRAHİ MÜDAHALE KAÇINILMAZ HALE GELDİ

Uzmanlar, biyolojik tedavilerin ve yeni nesil ilaçların zamanında kullanılmamasının, bağırsağın daralmasına (striktür) yol açtığını belirtti. Bu aşamadan sonra ilaçların etkisiz kaldığı ve tek çözümün organ kaybıyla sonuçlanan cerrahi operasyonlar olduğu vurgulandı. Özellikle genç hastalar üzerindeki psikososyal etkilerin, fiziksel semptomlar kadar ağır seyrettiği ve iş gücü kaybının küresel ekonomide milyarlarca dolarlık bir açık oluşturduğu bildirildi.