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Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hazırlanan "Catch It If You Can" tanıtım filmi, Formula 1 Turkish Grand Prix 2027 öncesinde dünya genelinde dikkat çekici bir başarıya imza attı.

64 MİLYONDAN FAZLA GÖRÜNTÜLENMEYE ULAŞTI

GoTürkiye'nin dijital iletişim kanallarında yayımlanan tanıtım filmi, kısa sürede 64 milyondan fazla görüntülenme elde etti.

Formula 1 yedek pilotu Yuki Tsunoda'nın İstanbul'un tarihi ve simge noktalarında yer aldığı reklam filmi, dijital platformların yanı sıra CNN International, BBC, Al Jazeera ve Euronews ekranlarında da yayınlandı. Böylece kampanya, dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişiye ulaştı.

BAKAN ERSOY: FORMULA 1 BÜYÜK FIRSAT

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kampanyanın gördüğü ilgiye ilişkin yaptığı değerlendirmede Formula 1'in İstanbul'un tarihi, kültürü ve turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Ersoy, "Catch It If You Can kampanyamızın kısa sürede ulaştığı 64 milyondan fazla görüntülenme, uluslararası tanıtım çalışmalarımızın güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Yarış gününe kadar İstanbul'umuzu ve ülkemizi Formula 1 aracılığıyla dünyaya anlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TANITIM ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Formula 1 Turkish Grand Prix'ye kadar uluslararası medya çalışmaları, dijital iletişim kampanyaları ve içerik üreticileriyle yapılacak iş birlikleriyle Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerini sürdürecek.

FORMULA 1, 2027'DE İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Formula 1 Turkish Grand Prix, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleri ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) girişimleriyle yeniden Formula 1 takvimine alındı.

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Formula 1 yarışları, 2027-2031 yılları arasında İstanbul Park'ta TOSFED organizasyonuyla gerçekleştirilecek.