Gossip Girl hayranları için beklenen haber nihayet geldi. Serinin yaratıcısı Cecily von Ziegesar, lise yıllarındaki entrikaların ötesine geçerek 40’lı yaşlarına gelmiş Blair Waldorf’u merkeze alan yeni bir roman üzerinde çalıştığını duyurdu.

Blair’in artık genç bir sosyete yıldızı olmadığını, hayatın farklı evrelerinde serüvenini sürdüğünü göreceğiz. Şimdilik hikaye detayları saklı tutulsa da, karakterin New York’a geri dönüşü ve Upper East Side’ın güç dinamikleri içinde yeniden yer edinme çabası romanın odak noktası olacak gibi görünüyor.

Yeni romanın adı şimdiden “Blair” olarak belirlendi ve yayın hakları için dünya çapında büyük bir rekabet yaşandı. Proje, Grand Central Publishing tarafından yayımlanacak ve İngiltere’de Orion Fiction (Hachette UK) tarafından eş zamanlı olarak sunulacak. Bu da kitabın küresel bir lansmanla 2027 yazında raflardaki yerini alabileceğini işaret ediyor.

Serinin önceki kitapları toplamda milyonlarca kopya sattı ve 25’ten fazla dile çevrildi. 2007’de başlayan dizi uyarlaması ise modern pop kültürün en etkili televizyon yapımlarından biri oldu. Yeni Blair romanı, sadece edebiyat dünyasında değil ekran dünyasında da yeni bir dönüşüm yaratabilir.

Şu anda resmi bir dizi ya da film duyurusu yapılmamış olsa da, Allison Entertainment’ın romanın ekran haklarına sahip olması, medya dünyasında yeni bir televizyon projesinin fitilini ateşlemiş durumda. Bu yüzden hem kitap hem de olası bir ekran uyarlaması, 2027’nin pop kültür gündeminin önemli parçalarından biri olabilir.