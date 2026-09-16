YEMİÇAĞ - GÖRÜŞ / ARSLAN BULUT

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Samsun’da gençlere sohbet ederken, “Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu, koyuyor ve koyacağız. İşi hafife alamayız. Çünkü Türkiye’den beklentiler çok. Unutmayın, biz Riyad’daki, Mekke’deki savunma paktı ile ilgili adımı niye attık? Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik, bir adım attık. Attığımız adım işte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız" dedi.

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Erdoğan’dan önce, 9 Eylül 2026’da bir mesaj paylaşan Amerikalı senatör Joe Wilson, X üzerinden bir mesaj paylaşarak, Türkiye’den beklentilerinin ne olduğunu şöyle açıklamıştı:

“Mekke Savunma İttifakı, birine yönelik saldırının herkese yönelik saldırı olduğunu söylüyor. Şimdi Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Husi'leri yok etme vakti. Özgür Yemen...”

ABD Kongresi'nde İsrail'e ve Yahudi toplumuna verdiği çok güçlü destekle tanınan Joe Wilson, 16 Eylül 2026’da da “Yemen'i işgal eden İran kuklası Husi güçleri şimdi Suudi Arabistan'daki Müslüman kutsal mekanları Mekke'yi hedef alıyor. Suudi Arabistan'daki ortaklarımızla nefret dolu Husi saldırganlığına karşı birlikte duruyoruz. Eğer Mekke İttifakı bir anlam taşıyorsa, Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan ile birlikte çalışarak Husi teröristlerini yok etmeli ve Yemen'i İran'dan kurtarmalıdır.” diye mesajını tekrarladı...

Joe Wilson anlaşma imzalandığı zaman da “Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasındaki karşılıklı savunma paktı, ABD Başkanı’nın Orta Doğu'da istikrar, barış ve refahı teşvik etmesinin bir başka başarısıdır.” diye mesaj yayınlamıştı.

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Anlaşmanın Pakistan ayağında da önemli olaylar var. Umman Denizi’nde 15 Eylül akşamı, Pakistan Donanması’na ait bir gemi Hint savaş gemisiyle çarpıştı. Hindistan, Pakistan’ın Yeni Delhi’deki en üst düzey diplomatını Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Yeni Delhi, Pakistan tarafını “kabul edilemez ve profesyonellik dışı” davranmakla suçladı.

Anlaşmanın Türkiye ayağında ise Ege deniz dibinde bir mücadele var. Kathimerini gazetesinden Tom Ellis’in haberine göre “Atina ve Ankara arasındaki gerilim artıyor; kötüleşen iklimin son tezahürü ise Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a, özünde İsrail ile yakın iş birliğini yeniden gözden geçirmesi yönünde yaptığı uyarı oldu.

Buna rağmen Yunanistan'ı Kıbrıs ve İsrail'e bağlayacak olan Büyük Deniz Bağlantı Hattı'nın kurulması projesi ilerleme kaydediyor.

İki yıl önce, Ankara'nın Türk savaş gemilerinin varlığıyla gösterdiği engelleme, Fransız kablo döşeme şirketi Nexans adına çalışan İtalyan bayraklı bir geminin deniz dibi ölçüm çalışmalarının iptaline yol açmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ‘e Nexans adına deniz tabanı ölçümleri yapacak araştırma gemisinin Fransız bayrağı taşıyacağına dair söz verdi; bu da Fransa'nın doğrudan araştırmaya dahil olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki birkaç ay içinde başlaması beklenen süreçte, Fransa'nın yakındaki tüm kıyı devletlerini derinlik ölçümlerinin başlangıcı konusunda bilgilendiren bir bildiri yayınlaması ve Yunanistan'ın da bir Navtex bildirisi yayımlaması bekleniyor.

Türkiye'den izin istemek yerine, sondaj ve kablo döşeme süreci hakkında Türkiye'yi bilgilendirmek en mantıklı senaryo gibi görünüyor.

Bu konu, Yunanistan-Türkiye arasındaki gergin ilişkinin merkezinde yer alıyor; zira Türkiye, adaların kıta sahanlığı veya münhasır deniz bölgesi hakkına sahip olmadığını iddia ediyor.”

Kathimerini’deki habere göre “Bu görüş, uluslararası hukuk tarafından desteklenmiyor ve dünya genelinde de yaygın olarak kabul görmüyor.”

Oysa adaların kıta sahanlığı olup olmadığı, uluslararası hukukta tartışmalı bir konu...

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Türkiye’nin Suudi, Arabistan ve Pakistan ile imzaladığı anlaşma, Meclis tarafından onaylanmadığı halde, ABD baskısıyla yürürlüğe girmiş gibi uygulanmak isteniyor. Bu anlaşma, Türkiye’yi, bölgede büyük bir savaşın içine çekme potansiyeli taşıyor.