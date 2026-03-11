Yeniçağ Gazetesi
11 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Gündem Görüş mesafesi sıfır: İstanbul'da Haliç Köprüsü kayboldu

Görüş mesafesi sıfır: İstanbul'da Haliç Köprüsü kayboldu

İstanbul Eyüpsultan ve Beyoğlu ilçelerinin ortak bulunduğu Haliç’i sis yuttu. Görüş acısının sıfıra düştüğü beyaz örtüde trafik aksadı. Bölgeyi olumsuz etkileyen sis dron kamera ile böyle görüntülendi.

Mehmet Köpüklü Derleyen: Mehmet Köpüklü
Haberi Paylaş
Görüş mesafesi sıfır: İstanbul'da Haliç Köprüsü kayboldu - Resim: 1

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun pus ve sis, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Haliç ve çevresini adeta beyaz bir örtüyle kapladı.

1 11
Görüş mesafesi sıfır: İstanbul'da Haliç Köprüsü kayboldu - Resim: 2

Görüş mesafesinin yer yer birkaç metreye kadar düştüğü bölgede, dev yapılar sis tabakasının arkasında gizlendi.

2 11
Görüş mesafesi sıfır: İstanbul'da Haliç Köprüsü kayboldu - Resim: 3
3 11
Görüş mesafesi sıfır: İstanbul'da Haliç Köprüsü kayboldu - Resim: 4

Trafik akışının kontrollü sağlandığı bölgede, ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşansa da ortaya çıkan manzara izleyenleri büyüledi.

4 11
Görüş mesafesi sıfır: İstanbul'da Haliç Köprüsü kayboldu - Resim: 5

Dron kameraları tarafından havadan kaydedilen görüntülerde, İstanbul’un eşsiz silüetinin sis dalgaları saniye saniye yansıdı

5 11
Görüş mesafesi sıfır: İstanbul'da Haliç Köprüsü kayboldu - Resim: 6
6 11
Görüş mesafesi sıfır: İstanbul'da Haliç Köprüsü kayboldu - Resim: 7
7 11
Görüş mesafesi sıfır: İstanbul'da Haliç Köprüsü kayboldu - Resim: 8
8 11
Görüş mesafesi sıfır: İstanbul'da Haliç Köprüsü kayboldu - Resim: 9
9 11
Görüş mesafesi sıfır: İstanbul'da Haliç Köprüsü kayboldu - Resim: 10
10 11
Görüş mesafesi sıfır: İstanbul'da Haliç Köprüsü kayboldu - Resim: 11
11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro