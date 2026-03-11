İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun pus ve sis, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Haliç ve çevresini adeta beyaz bir örtüyle kapladı.
Görüş mesafesi sıfır: İstanbul'da Haliç Köprüsü kayboldu
İstanbul Eyüpsultan ve Beyoğlu ilçelerinin ortak bulunduğu Haliç’i sis yuttu. Görüş acısının sıfıra düştüğü beyaz örtüde trafik aksadı. Bölgeyi olumsuz etkileyen sis dron kamera ile böyle görüntülendi.Derleyen: Mehmet Köpüklü
Haberi Paylaş
1 11
Görüş mesafesinin yer yer birkaç metreye kadar düştüğü bölgede, dev yapılar sis tabakasının arkasında gizlendi.
2 11
3 11
Trafik akışının kontrollü sağlandığı bölgede, ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşansa da ortaya çıkan manzara izleyenleri büyüledi.
4 11
Dron kameraları tarafından havadan kaydedilen görüntülerde, İstanbul’un eşsiz silüetinin sis dalgaları saniye saniye yansıdı
5 11
6 11
7 11
8 11
9 11
10 11
11 11