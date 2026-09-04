Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Görüntüler yeni ortaya çıktı: Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı

Görüntüler yeni ortaya çıktı: Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı

Sultanbeyli’de bir İETT otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1’i bebek olmak üzere toplam 4 kişi yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
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Görüntüler yeni ortaya çıktı: Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı - Resim: 1

Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza, güvenlik kamerası ve araç içi kamerasına yansıdı.

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Görüntüler yeni ortaya çıktı: Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı - Resim: 2

Battalgazi Mahallesi Karadeniz Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Eren Ö. idaresindeki 34 LN 5520 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle, Ergin K.’nin kullandığı İETT otobüsü ile çarpıştı.

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Görüntüler yeni ortaya çıktı: Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı - Resim: 3

Kazada otomobil sürücüsü Eren Ö. ile otobüste bulunan biri bebek 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Görüntüler yeni ortaya çıktı: Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı - Resim: 4

Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Görüntüler yeni ortaya çıktı: Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı - Resim: 5

İETT otobüsü şoförü Ergin K.’nin ise trafik ekiplerince yapılan kontrollerin ardından önce hastaneye, ardından da emniyete götürüldüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Görüntüler yeni ortaya çıktı: Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı - Resim: 6

Güvenlik kamerası ve araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, dört yol ayrımından ilerleyen İETT otobüsüne, yolun sol tarafından gelen otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

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Görüntüler yeni ortaya çıktı: Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı - Resim: 7
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Görüntüler yeni ortaya çıktı: Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı - Resim: 8
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Görüntüler yeni ortaya çıktı: Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı - Resim: 9
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Görüntüler yeni ortaya çıktı: Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı - Resim: 10
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Görüntüler yeni ortaya çıktı: Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı - Resim: 11
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