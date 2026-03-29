UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, baharın gelişiyle birlikte meralarda yılkı atları görülmeye başlandı.
Görüntüler Teksas’dan değil Karadeniz’den: Vahşi Batının Kızılırmak Deltası
Görüntüler Teksas'dan değil Karadeniz Samsun'dan geldi. UNESCO Dünya Kızılırmak Deltası’nda baharın gelişiyle birlikte Teksas bozkırlarını aratmayan görüntülere sahne oldu. Yeni doğan taylarıyla meralara inen yılkı atları, dronla havadan görüntülenerek fotoğraf tutkunlarına görsel bir şölen sundu.Derleyen: Mehmet Köpüklü
Yıllar önce bölge halkı tarafından deltaya bırakılan ve zamanla yabani yaşam koşullarına uyum sağlayan atlar, baharın gelişiyle birlikte sürüye yeni katılan taylar ile birlikte dronla görüntülendi.
Doğal güzellikleriyle öne çıkan deltada yılkı atları, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor
Özellikle sabahın erken saatleri ve gün batımında bölgeye gelen ziyaretçiler, yılkı atlarını doğal ortamlarında görüntülemek için yoğun çaba harcıyor.
Kaynak: DHA