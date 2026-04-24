

Kocaeli / Nilay Kurt / Yeniçağ

23 Nisan Kocaeli Körfez ilçesi Alparslan Türkeş stadadında her yıl olduğu gibi coşkuyla kutlandı. Kocaeli ili Körfez ilçesi Alparslan Türkeş Stadyumu’nda gerçekleştirilen kutlama programı kapsamında dev bir bayrak kareografisi gerçekleştirilmiştir. Gösterinin tamamlanmasının ardından, şeritler halindeki uzun parçalar, usulüne uygun ve düzenli bir şekilde muhafaza edilmek amacıyla rulo yapılmak üzere zemine serilmiştir.

Görevlilerin bayrağı toplama işlemi sırasında şeritlerin arasından geçerek tahliye işlemini gerçekleştirdiği; iddia edilenin aksine, şanlı Türk bayrağının üzerine basılmasının söz konusu dahi olmadığı tespit edilmiştir.

Büyük bir bayrak uzaktan bütün gibi görünsede aralardan yürüyebilmek ve karografi gereği hemen toplanabilir olması için aralarda şerit halinde boşluklar bırakıldığı ve o boşluklarda yürüyüş gerçekleştirdikleri görünüyor.



Vatandaşların bayrağa basmamak adına bu belirlenmiş şeridi kullandığı, ancak kamera açısının yarattığı perspektif farkı nedeniyle "bayrağa basılıyormuş" algısının oluştuğu anlaşılıyor.



Milli hassasiyetlerin yüksek olduğu bu özel günde, teyit edilmemiş görüntüler üzerinden başlatılan linç kampanyasının çoğu vatandaş tarafından tepki göstermelerine neden oldu.

23 Nisan'ı coşku ile kutlayabilmemiz adına binbir emek veren Özellikle öğretmen öğrencilere haksızlık edildiği yönünde konuşmalar gerçekleşti