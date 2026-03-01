Turistlerin uğrak noktalarından birisi olan Kaleiçi Selçuk Mahallesi Ömer Reis Çıkmazı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iş yeri sahibi olan İ.A. ile iddiaya göre bir süredir cep telefonu ile işletmenin görüntülerini çeken ve yakın noktada bir kafede bekçilik yaptığı öğrenilen M.Z. C. arasında tartışma çıktı.

İş yerinin görüntülerini neden çektiğini soran İ.A. ile M.Z. C. arasındaki tartışma kısa sürede büyürken, çevredeki diğer esnaf araya girerek kavgayı ayırmak istedi.

Bu sırada koşarak çalıştığı kafeye giden M.Z. C. birkaç dakika sonra iş yerinde bulunan pompalı tüfekle geri gelerek rastgele ateş etmeye başladı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Saçmaların hedefi olan İ.A. bacağından, kavgayı ayırmak için gelen S. Ş. (75) ve F. Ç. (65) vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı.

Olay sonrası saldırıyı gerçekleştiren M.Z. C. ise hızla uzaklaştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Verilen adrese gelen Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan ve eşkali belirlenen Mehmet Z. C.'nin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.