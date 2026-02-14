Tıp dünyasında yapılan son araştırmalar, kalp krizinin her zaman şiddetli bir göğüs ağrısıyla gelmediğini, aksine çok daha yanıltıcı belirtilerle kendini gösterdiğini ortaya koydu. Özellikle baş dönmesi ve denge kaybı gibi durumların, kalbe giden kan akışının azaldığının bir göstergesi olduğu tespit edildi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Harvard Medical School tarafından yayımlanan kapsamlı bir çalışmada, kalp krizi geçiren hastaların %40’ının kriz öncesinde alışılmadık bir yorgunluk ve baş dönmesi yaşadığı belirlendi.

Araştırma sonuçlarına göre, beyne giden oksijen miktarındaki anlık düşüşler, kalbin pompalama gücündeki zayıflığın ilk somut kanıtı olarak kayıtlara geçti.

American Heart Association (AHA) ise kadınlarda bu durumun erkeklere oranla çok daha sık görüldüğünü ve sıklıkla "tansiyon düşmesi" veya "stres" denilerek geçiştirildiğini vurguladı.

DÜNYACA ÜNLÜ UZMANLAR UYARIYOR

Cleveland Clinic Kardiyovasküler Tıp Bölümü'nden Dr. Leslie Cho, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hastaların çoğunun sadece göğüs sıkışmasına odaklandığını, ancak ani gelişen baş dönmelerinin kalpteki ritim bozukluklarının habercisi olduğunu ifade etti.

Dr. Cho, vücudun bu sinyalleri aslında bir "erken uyarı sistemi" olarak kullandığını belirtti.

Mayo Clinic’ten kardiyolog Dr. Sharonne Hayes ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kalp krizi her zaman bir film sahnesindeki gibi aniden yere yığılmak değildir. Bazen sadece hafif bir mide bulantısı ve baş dönmesiyle başlar. Bu belirtiler hafife alındığında, kalp kasında geri dönüşü olmayan hasarlar meydana geldiğini gözlemledik. Müdahalede geçen her dakika, kaybedilen bir doku parçasıdır."

HAYATİ RİSK KAPIDA

Yapılan klinik gözlemler, hızlı müdahale edilmeyen vakalarda ölüm oranının %50’ye kadar çıktığını gösterdi.

Uzmanlar, açıklanamayan bir denge bozukluğu veya ani soğuk terlemeyle birleşen baş dönmesi durumunda vakit kaybetmeden profesyonel yardım alınması gerektiğini hatırlattı.

Erken teşhisin, kalbin fonksiyonlarını korumadaki en büyük silah olduğu bir kez daha tescillendi.