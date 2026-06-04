Günlük hayatta işimiz bittiğinde cihazları kapatmak, onların enerji tüketmediği anlamına gelmiyor. Şarj aletleri ve bekleme (stand-by) modunda kalan televizyon, oyun konsolu gibi cihazlar, prize takılı oldukları sürece elektrik çekmeye devam eder. Uzmanlar, evlerde harcanan elektriğin yaklaşık %10’unun bu gizli tüketimden kaynaklandığını belirtiyor. Sadece fişi prizden çekerek yıl sonunda ciddi bir tasarruf sağlamak mümkün.

YANGIN RİSKİNE DAVETİYE

Dijital aletleri sürekli prizde bırakmanın ekonomik zararı kadar hayati tehlikeleri de bulunuyor. Özellikle kalitesiz ya da yıpranmış şarj kabloları prizde kaldıkça ısınır. Şebekede meydana gelebilecek ani bir voltaj dalgalanması, bu cihazların patlamasına veya kısa devre yaparak ev yangınlarına yol açmasına neden olabilir. Gece uyurken başucunda bırakılan telefonlar, bu riskin en canlı örnekleridir.

CİHAZLARIN ÖMRÜ KISALIYOR

Sürekli akıma maruz kalmak dijital cihazların iç mekanizmalarını ve bataryalarını da yıpratır. Prizde unutulan cihazların pil sağlığı hızla düşer ve kullanım ömürleri kısalır. Hem bütçenizi hem de evinizi korumak için işiniz bittiğinde fişleri çekmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz. Akıllı ve anahtarlı prizler kullanarak tek bir hareketle tüm enerjiyi kesmek, bu tehlikenin önüne geçmenin en prateik yoludur. Unutmayın, prizde kalan her fiş, geleceğinizden çalıyor.