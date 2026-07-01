Bir sabah aniden, neyle suçlandığını bilmeden gözaltına alınan banka memuru Joseph K.’nın hikayesi, sadece bir kurgu değil; modern bireyin sistem karşısındaki çaresizliğinin en somut itirafıdır. Franz Kafka'nın 1914 yılında kaleme almaya başladığı ve ölümünden sonra dostu Max Brod tarafından yayımlanan Dava, edebiyat tarihinin en karanlık ve en etkileyici distopyalarından biri olarak kabul ediliyor.

Roman boyunca Joseph K., görünmez, ulaşılmaz ve mantık dışı kurallarla işleyen bir hukuk mekanizmasının içinde hayatta kalmaya çalışır. Ne mahkemenin merkezine ulaşabilir ne de üzerine atılı suçun ne olduğunu öğrenebilir. Kafka, bu başyapıtıyla adaletin bizzat kendisinin bir labirente dönüştüğü, bireyin ise bu labirentte kaybolmaya mahkum edildiği bir dünya tasvir eder.

'KAFKAESK' DÜNYANIN GÜNÜMÜZDEKİ KARŞILIĞI

Bugün edebiyat literatüründe sıkça kullanılan "Kafkaesk" terimi, tam da Dava’da yaratılan bu tekinsiz, absürt ve içinden çıkılmaz atmosferi tanımlar. Günümüzün dijitalleşen dünyası, devasa veri tabanları ve bireyi görünmez algoritmalarla denetleyen modern yönetim biçimleri göz önüne alındığında, Dava’nın öngörülerinin ne kadar isabetli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor.

Eser, sadece hukuk sisteminin yozlaşmasını eleştirmez; aynı zamanda insanın kendi varoluşuna, topluma ve otoriteye yabancılaşmasını derinlemesine inceler. Joseph K.’nın trajik sonu, sisteme boyun eğen ve kendi masumiyetini kanıtlamaktan vazgeçen modern insanın da bir özetidir.

Dava, adaleti ararken adaletsizliğin bizzat parçası haline gelen insanlığın yüzüne çarpılmış en sert edebi tokatlardan biri olmaya devam ediyor.