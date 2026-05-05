Görücüye çıktı: Savunmada gövde gösterisi

8 milyar dolarlık dev ihracat hedefiyle yola çıkan fuarda, Baykar’ın otonom mühimmatlarından Aselsan’ın lazer silahlarına kadar çok sayıda 'oyun değiştirici' milli teknoloji ilk kez görücüye çıkıyor.
Savunma sanayiinde Türkiye’nin gövde gösterisi başladı; Avrupa’nın en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi olan SAHA EXPO 2026, kapılarını dünyaya açtı.
SAVUNMA SANAYİİNDE DEV BULUŞMA: SAHA EXPO 2026 İSTANBUL’DA KAPILARINI AÇTI
Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde görkemli bir törenle başladı.
Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortaklığında gerçekleştirilen dev organizasyon, 400 bin metrekarelik devasa alanıyla Türk savunma sanayiinin geldiği son noktayı küresel arenaya taşıyor.
İhracat Hedefi 8 Milyar Dolar
Dünyanın dört kıtasından 120’nin üzerinde ülkenin katılım sağladığı fuar, ekonomik büyüklüğüyle de dikkat çekiyor. 2024 yılında 6,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesine imza atan SAHA EXPO, bu yıl çıtayı yükselterek en az 8 milyar dolarlık bir sözleşme hacmine ulaşmayı hedefliyor. Fuar süresince 1700’ün üzerinde yerli ve yabancı firma, 164 farklı imza töreniyle stratejik iş birliklerini resmileştirecek.
Milli Teknolojiler İlk Kez Görücüye Çıkıyor
SAHA 2026, Türk mühendisliğinin "oyun değiştirici" ürünlerine ev sahipliği yapıyor. Özellikle insansız sistemler kategorisinde dikkat çeken yeni ürünler şunlar:
Baykar MIZRAK: 1000 kilometreyi aşan menzili ve yapay zeka destekli otonom yetenekleriyle "akıllı dolanan mühimmat" teknolojisinde yeni bir sayfa açıyor.
K2 ve Sivrisinek: Baykar’ın yeni nesil kamikaze İHA ve dolanan mühimmat platformları ilk kez dünya vitrinine çıktı.
ALKA-KAPLAN Hibrit: ROKETSAN ve FNSS iş birliğiyle geliştirilen, kamuoyunda "lazer silahı" olarak bilinen sistem, artırılan kabiliyetleriyle fuarın en çok ilgi gören ürünleri arasında yer alıyor.
Deniz ve Hava Sistemlerinde ASELSAN ve STM İmzası
ASELSAN, 5’i tamamen yeni olmak üzere toplam 11 farklı teknolojik çözümünü küresel ekosisteme sunarken; STM, modern harp sahasının ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği hava ve deniz sistemlerini ilk kez sergiliyor.
Kara alanındaki teknolojilerin yanı sıra, Ataköy Marina’da sergilenen yerli ve milli insansız deniz araçları, Türkiye’nin Mavi Vatan’daki teknolojik üstünlüğünü gözler önüne seriyor.
9 Mayıs’ta Halk Günü Heyecanı
140’tan fazla resmi heyetin ve 30 bin sektör profesyonelinin katıldığı fuar, stratejik görüşmeler için 8 Mayıs akşamına kadar kapalı kalacak. Savunma sanayiine meraklı vatandaşlar ise *9 Mayıs* tarihinde halk günü kapsamında İstanbul Fuar Merkezi’ni ziyaret ederek yerli ve milli gurur kaynaklarını yakından görme fırsatı bulacak.