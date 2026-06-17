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Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Gornik Zabrze oldu. Sarı-lacivertliler, ilk karşılaşmayı Kadıköy’de oynayacak. Eşleşmede ilk maç 21-22 Temmuz’da, rövanş karşılaşması ise 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

GORNIK ZABRZE KALECİSİNDEN EŞLEŞME YORUMU

Polonya ekibinin kalecisi Tomasz Loska, Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi.

Türkiye’de oynamanın kendileri için önemli bir deneyim olacağını vurgulayan 30 yaşındaki file bekçisi, soyunma odasında eşleşmeye olumlu tepki verildiğini söyledi.

Loska, “Bir futbolcu için Türkiye’de, böyle bir stadyumda oynamak büyük bir deneyim. Soyunma odasında Fenerbahçe eşleşmesine olumlu tepki verildi. Lukas Podolski’nin daha önce Galatasaray’da oynamış olması da bu maça ekstra bir heyecan katıyor. Korkacak hiçbir şey yok; sahaya çıkıp oynamalı ve savaşmalıyız.” ifadelerini kullandı.