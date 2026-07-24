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Kaynak: Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe’nin Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

BELÇİKALI HAKEM GÖREV YAPACAK

UEFA’nın yaptığı açıklamaya göre, Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Belçika Futbol Federasyonu’ndan Lothar D’hondt yönetecek.

D’hondt’un yardımcılıklarını ise yine Belçika Futbol Federasyonu’ndan Romain Devillers ve Nico Claes üstlenecek.

FENERBAHÇE AVANTAJLI GİDİYOR

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze’yi 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj elde etmişti.

Fenerbahçe, Polonya deplasmanında turu geçerek Şampiyonlar Ligi yolunda bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.