03 Mart 2026 Salı
Anasayfa Yaşam Görmek neredeyse imkansızdı: Doğa fotoğrafçısının objektifine takıldı

Görmek neredeyse imkansızdı: Doğa fotoğrafçısının objektifine takıldı

Erzincan Refahiye’de doğa fotoğrafçısı Berfin Karataş, nesli tükenme tehlikesindeki vaşağın tavşan avladığı nadir anları görüntüledi. Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntülerde, vaşağın avıyla uzaklaştığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Mehmet Köpüklü Derleyen: Mehmet Köpüklü
Görmek neredeyse imkansızdı: Doğa fotoğrafçısının objektifine takıldı - Resim: 1

Erzincan Refahiye Kırkbulak köyünde doğa fotoğrafçısı Berfin Karataş, nesli tehlike altındaki vaşağın tavşan avlayıp yediği anları kaydetti; vaşak avıyla uzaklaşırken görüntüler sosyal medyada viral oldu.

1 6
Görmek neredeyse imkansızdı: Doğa fotoğrafçısının objektifine takıldı - Resim: 2
2 6
Görmek neredeyse imkansızdı: Doğa fotoğrafçısının objektifine takıldı - Resim: 3

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kırkbulak köyünde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan nadir bir vaşak, avlanma anıyla doğa fotoğrafçısı Berfin Karataş tarafından görüntülendi.

3 6
Görmek neredeyse imkansızdı: Doğa fotoğrafçısının objektifine takıldı - Resim: 4

Karataş, köyde doğa fotoğrafları çekerken bir vaşağın avladığı tavşanı yediğini fark etti. Vaşak, avının başında bir süre bekledikten sonra tavşanı ağzına alarak bölgeden uzaklaştı.

4 6
Görmek neredeyse imkansızdı: Doğa fotoğrafçısının objektifine takıldı - Resim: 5

Bu etkileyici anlar, Karataş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videolar ve fotoğraflarla kısa sürede binlerce kez izlendi ve büyük ilgi gördü.

5 6
Görmek neredeyse imkansızdı: Doğa fotoğrafçısının objektifine takıldı - Resim: 6
6 6
