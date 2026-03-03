Erzincan Refahiye Kırkbulak köyünde doğa fotoğrafçısı Berfin Karataş, nesli tehlike altındaki vaşağın tavşan avlayıp yediği anları kaydetti; vaşak avıyla uzaklaşırken görüntüler sosyal medyada viral oldu.
Görmek neredeyse imkansızdı: Doğa fotoğrafçısının objektifine takıldı
Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kırkbulak köyünde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan nadir bir vaşak, avlanma anıyla doğa fotoğrafçısı Berfin Karataş tarafından görüntülendi.
Karataş, köyde doğa fotoğrafları çekerken bir vaşağın avladığı tavşanı yediğini fark etti. Vaşak, avının başında bir süre bekledikten sonra tavşanı ağzına alarak bölgeden uzaklaştı.
Bu etkileyici anlar, Karataş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videolar ve fotoğraflarla kısa sürede binlerce kez izlendi ve büyük ilgi gördü.
