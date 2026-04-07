Türkiye’de doğan San Francisco merkezli dijital erişilebilirlik şirketi BlindLook, futbolda yeni bir dönem başlatıyor. Inclusive Moments kampanyasıyla, dünyanın en büyük futbol organizasyonlarından biri, görme engelli taraftarlar için ilk kez kapsamlı biçimde erişilebilir hale getiriliyor.

Kampanya kapsamında, 12 Haziran - 19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca 48 ülkenin mücadele edeceği 104 maçta yaşanan kritik anlar, profesyonel sesli betimlemelerle aktarılacak. Goller, penaltılar, kırmızı kartlar ve maçın kaderini belirleyen tüm önemli pozisyonlar, maç sonrası hazırlanan içeriklerle binlerce görme engelliye ulaştırılacak. Böylece futbolun heyecanı yalnızca izleyenlere değil, duyanlara da aynı anda aktarılacak.

Erişilebilirliği eş zamanlı bir deneyim paylaşımı olarak konumlandıran kampanyayla ilgili değerlendirmelerini paylaşan BlindLook Kurucu Ortağı Cihat Ersin Aydın, “Erişilebilirlik her zaman teknik gereklilik olarak görüldü. Oysa bu bir deneyim meselesi. Böylesine önemli bir turnuvada, gol anını herkes gibi hissedebilmek, o duyguyu paylaşabilmek önemli. Biz de Inclusive Moments kampanyasıyla kapsayıcılığı deneyimin merkezine yerleştirirken, futbolun yalnızca bir spor değil, kolektif bir duygu alanı olduğunu da vurguluyoruz” dedi.

82.500 KİŞİLİK HEDEFİN ARDINDAKİ ANLAM

Kampanyanın, 82.500 görme engelli taraftara ulaşmak gibi, dikkat çekici olduğu kadar sembolik de bir hedefi bulunuyor. Bu sayı, 19 Temmuz’da final karşılaşmasının oynanacağı MetLife Stadyumu’nun kapasitesine karşılık geliyor. Kampanya kapsamında alınan her destek bileti, bir görme engelli taraftarın turnuvanın tamamına erişimini finanse ediyor.

Bu hedefin ardındaki motivasyonla ilgili bilgi veren BlindLook Kurucu Ortağı Sadriye Görece, “Stadyumda binlerce koltuk dolu ama görme engelli taraftarlar bu deneyiminden mahrum kalıyor. Biz de bu eksiklikten yola çıktık. Yalnızca fiziksel bir boşluğu değil, uzun yıllardır süregelen bir erişim sorununu da çözmek istedik. Futbolun tüm dünyada gündemde olacağı bir dönemde, üstelik ülkemizin de yıllar sonra yeniden yer alacağı bu büyük organizasyonda, Inclusive Moments kampanyasıyla kapsayıcı bir deneyimi sahaya indiriyoruz” açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA

2021’de kurulan BlindLook’un hikayesi, kişisel bir ihtiyaçtan doğan güçlü bir girişim örneği. Doğuştan görme engelli olan Sadriye Görece’nin kişisel deneyimleri, şirketin temel motivasyonunu oluşturuyor. Daha önce CEV Voleybol Ligi maçlarını görme engelli taraftarlar için erişilebilir kılan BlindLook ekibi, şimdi de bu deneyimi futbola taşıyor.

Beş yılda 75’ten fazla küresel kurumsal müşteriye hizmet sunan BlindLook, erişilebilirlik alanındaki çalışmalarıyla uluslararası ölçekte tanınırlık kazandı. Inclusive Moments ise şirketin kurumsal faaliyetlerinin ötesine geçerek, spor taraftarlığını yeniden tanımladığı ilk büyük ölçekli kampanya olarak dikkat çekiyor.

KÜRESEL MENTOR DESTEĞİYLE BÜYÜYEN HAREKET

Inclusive Moments kampanyası, uluslararası bir işbirliği ağıyla güçlenen bir hareket ortaya koyuyor. Spor medyası, pazarlama ve erişilebilirlik alanlarında deneyimli 15’ten fazla mentor, kampanyanın gelişim sürecine katkıda bulunuyor. Bu destek, projenin küresel ölçekte daha geniş kitlelere ulaşmasını da sağlıyor.

Kampanya, erişilebilirliği yalnızca bir hak olarak değil, herkesin eşit şekilde deneyimleyebileceği bir alan olarak da yeniden tanımlıyor. Futbolun en yoğun duygularının yaşandığı anları herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyen Inclusive Moments, spor dünyasında kalıcı bir dönüşüme imza atmaya hazırlanıyor.