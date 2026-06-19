Görme engelli öksüz yavru anne sevgisini Hayriye teyzede buldu

"SADECE BENİM SESİME GELİR"

Oğlağın doğduğu günden bu yana bakımını üstlendiğini anlatan Hayriye Özcan, "Mart ayında keçimiz üç yavru doğurdu. İkisi beyaz, biri siyahtı. Annesi siyah olanı kabul etmedi. Eşimle birlikte emzirmeye çalıştık ama keçi sürekli tepki verdi. Sonra sese de tepki vermediğini fark ettik. Görme engelli olduğunu anlayınca yanıma aldım ve bebek gibi büyüttüm. Sabah akşam biberonla süt vererek besledim. Şimdi yavaş yavaş dut yaprağına alıştırıyorum" dedi.

Oğlağın yalnızca kendi sesine tepki verdiğini belirten Özcan, "Ben olmazsam bir yere gitmez. Çağırdığım zaman hemen sesime gelir. Benim etrafımda dolaşır. Karnı aç olduğunda daha hızlı koşar. Benim yanımdan başka yere gitmez. Sadece benim sesimi tanıyor" diye konuştu.