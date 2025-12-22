Akşehir Devlet Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kazım Ünal tarafından yapılan ameliyatta, görme engelli hastanın rahminden köken alan ve karın boşluğunu büyük oranda işgal eden yaklaşık 40 santimetre çapındaki kitle alındı.

Hastanın muayene ve tetkiklerinde, rahim kaynaklı bu kitlenin uzun zamandır fark edilmeden büyüdüğü ve iç organlara ciddi baskı oluşturduğu belirlendi. Ameliyat sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlandı. Operasyon sonrasında hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu, gerekli takip ve tedavinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Akşehir Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede ileri düzey cerrahi işlemlerin güvenle gerçekleştirilebildiğini belirterek, operasyon ekibindeki tüm sağlık personeline teşekkür etti.