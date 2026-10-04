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Kaynak: Haber Merkezi

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında yürütülen iddialara ilişkin dikkat çeken bir gelişmeyi paylaştı. Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Teftiş Kurulunu görevlendirdiğini duyurdu.

BAŞSAVCILIK İZİN İSTEDİ, BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Şamil Tayyar’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SPK eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında 'görevi kötüye kullandığı' iddiasıyla soruşturma izni talebinde bulundu. Talebin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürece ilişkin ön inceleme ve araştırma yapılması amacıyla Teftiş Kuruluna talimat verdi.

'SORUMLULAR HESAP VERECEK'

Süreçle ilgili değerlendirmelerini de aktaran Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in bu tür konulardaki tavrının net olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Az önce dostlarla görüştüm. Maliye ve Hazine Bakanımız @memetsimsek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının SPK eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullandığı” iddiasıyla talep ettiği soruşturma izniyle ilgili geçtiğimiz Cuma günü ön inceleme ve araştırma için Teftiş Kurulunu görevlendirmiş. Kanaatim, ön inceleme en kısa sürede tamamlanır, soruşturmanın önü açılır. @memetsimsek

bakanımızın bu konudaki tavrı çok net. Sorumlular hesap verecek."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Borsa İstanbul’daki bazı pay piyasalarında ve portföy yönetim şirketlerine ait fonlarda finansal gerçeklerle bağdaşmayan yapay fiyat hareketlerinin gerçekleştiği tespit edildi.

Başsavcılık incelemesinde, söz konusu fonlar aracılığıyla piyasada manipülatif işlemler yapılarak olağandışı kazançlar sağlandığı, pek çok yatırımcının mağdur edildiği ve SPK’nın mevzuattan kaynaklanan denetim, gözetim ile inceleme görevini zamanında yerine getirmediği vurgulandı. Kurumun finansal ve dijital gözetim sorumluluğunun ihmal edildiği yönünde 'açık ve yeterli emareler' bulunduğunu belirten savcılık, eski başkan İbrahim Ömer Gönül hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurdu.