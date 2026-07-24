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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan yönetim değişikliğinin ardından görevden alınan Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, parti binası önünde düzenlediği basın toplantısında hem yaşanan süreci değerlendirdi hem de kurulma aşamasındaki yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ali Özdemir’in konuşması öncesi kendisi gibi görevden alınan İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Gacal ve halen görevde olan Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam da birer konuşma yaparak partililere hitap etti.

Konuşmasına partililere ve basın mensuplarına teşekkür ederek başlayan Özdemir, 2023 ve 2025 yıllarında delegelerin iradesiyle iki kez CHP Bilecik İl Başkanlığı görevine seçildiğini belirterek, bugünkü sürecin demokratik iradeye müdahale olduğunu savundu.

Parti yönetiminde yaşanan değişiklikleri "darbe" olarak nitelendiren Özdemir, görevden alınan il başkanlarının mücadeleyi sürdüreceğini ifade etti. "Biz binalara, makamlara ve koltuklara bağlı değiliz. Gücümüzü üyelerimizden, delegelerimizden ve halkımızdan alıyoruz." diyen Özdemir, mücadelelerinin farklı bir siyasi çatı altında devam edeceğini söyledi.

"YENİ PARTİMİZ HAZIR"

Yeni bir siyasi partinin kuruluş hazırlıklarının tamamlandığını açıklayan Özdemir, başvuru sürecinin kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Partinin cuma ya da pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na başvurusunun yapılacağını ifade eden Özdemir, tescil işlemlerinin ardından Yargıtay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gerekli bildirimlerin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yeni partinin kurulmasının ardından üyelik işlemlerinin başlayacağını belirten Özdemir, "Partimiz resmen kurulduktan ve üyelik sistemi açıldıktan sonra CHP'den istifa ederek yeni partimize katılacağız. Tüm yol arkadaşlarımızı da yeni partimize bekliyoruz." dedi.

"CHP'NİN İLKELERİNDEN AYRILMIYORUZ"

Ali Özdemir, yeni oluşumun Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel değerlerinden uzaklaşmadığını vurgulayarak, Atatürk ilke ve inkılaplarını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

"Altı okun ilkelerinden vazgeçmiyoruz. Atatürk'ün gösterdiği yoldan ayrılmıyoruz. Mücadelemizi aynı anlayışla sürdüreceğiz." ifadelerini kullanan Özdemir, yaşanan sürecin geçici olduğunu savundu.

ANAHTAR TARTIŞMASINA DA DEĞİNDİ

Basın toplantısında il başkanlığı binasının anahtarlarının teslim sürecine de değinen Özdemir, anahtarı kendisini göreve getiren makam olarak gördüğü İl Seçim Kurulu'na teslim etmek istediğini ancak kurulun bunu kabul etmediğini söyledi.

İl Seçim Kurulu'nun sistemlerinde halen CHP Bilecik İl Başkanı olarak kendi isminin yer aldığını ifade ettiğini öne süren Özdemir, anahtarı yetkisini aldığı kuruma teslim etme konusundaki kararlılığını sürdüreceğini belirtti.

"MÜCADELE YENİ BAŞLADI"

Konuşmasının sonunda yeni siyasi süreç için destek isteyen Özdemir, mücadelenin sona ermediğini dile getirdi.

"Bugün mücadele bitmedi, yeni başladı." diyen Özdemir, kurulacak yeni partiyle birlikte vatandaşların sorunlarını gündeme taşımaya devam edeceklerini belirterek, "Bizim pusulamız millettir, rotamız iktidardır." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Ali Özdemir’in konuşmasının ardından kalabalık grup CHP Bilecik İl Başkanlığı binasından yeni parti için hazırlanan ve Ali Rıza Özkay caddesi üzerindeki Özgen Apartmanının 1. katında bulunan ofise sloganlar eşliğinde yürüdü.