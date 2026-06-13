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Kaynak: İHA

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru ölümden döndü. Yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atarken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Söke-Kuşadası Karayolu üzerindeki Granta mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre görev yerine gitmek için yola çıkan polis memuru M.A.C.’nin kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarında durabildi.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ, SÜRÜCÜ KURTULDU

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, yapılan kontrollerde sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu belirlendi.

Takla atan otomobilde ciddi maddi hasar oluşurken, kazanın meydana geliş nedeninin netleşmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, özellikle yağışlı havalarda sürücülerin hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.