Aksaray’da Kadın A Milli Takım maçında görev yapan ajans sahibi Harun Koç, çekim sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay spor camiasında büyük üzüntü yarattı.

GÖREVİ BAŞINDA ACI KAYIP

Aksaray’da oynanan Kadın A Milli Takım karşılaşması, yaşanan acı olayla gölgelendi. 2026 Kadınlar EHF EURO Cup kapsamında Macaristan ile oynanan mücadelede görev yapan ajans sahibi Harun Koç, çekim yaptığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

53 yaşındaki Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALONDA FENALAŞTI

Edinilen bilgilere göre, Koç Ajans ve Bölge TV sahiplerinden Harun Koç, Aksaray Spor Salonu’nda karşılaşmayı görüntülediği esnada aniden rahatsızlandı ve yere yığıldı.

Durumu fark eden vatandaşlar hızla müdahale ederken, olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Koç’a ilk müdahaleyi salonda gerçekleştirdi. Ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Koç, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

SPOR CAMİASINDA ÜZÜNTÜ

Yaşanan ani kayıp, hem basın camiasında hem de spor çevrelerinde büyük üzüntüye neden oldu. Olayın ardından polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından yetkili birimlerin incelemelerinin devam etmesi beklenirken, Harun Koç’un vefatı Aksaray’da derin bir üzüntü yarattı.