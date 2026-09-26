Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Görev alamayan sendikalı çılgına döndü: Beykoz’da korku dolu anlar

Görev alamayan sendikalı çılgına döndü: Beykoz’da korku dolu anlar

Beykoz’da bir sendika binasında ateşlenen silah sesleri geçenin sessizliğini bozdu. M.S.A, üyesi bulunduğu sendikada kendisine görev verilmediğini belirterek binaya gitti. Binada belinden çıkardığı tabanca ile üst üste tetiğe bastı.

Kaynak: DHA
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Görev alamayan sendikalı çılgına döndü: Beykoz’da korku dolu anlar - Resim: 1

Beykoz’da üyesi olduğu sendikanın binasında ruhsatsız tabanca ile etrafa ateş eden M.S.A.(48) yakalandı.

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Görev alamayan sendikalı çılgına döndü: Beykoz’da korku dolu anlar - Resim: 2

Sendikada kendisine görev verilmediği gerekçesiyle binaya gelen M.S.A'nın (48), belinden çıkardığı ruhsatsız tabancasını çıkardı.

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Görev alamayan sendikalı çılgına döndü: Beykoz’da korku dolu anlar - Resim: 3

Sendika başkanının binada olmadığını öğrenen M.S.A., yanında bulunan ruhsatsız tabancayla bina içerisinde ateş açarak tehditte bulundu.

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Görev alamayan sendikalı çılgına döndü: Beykoz’da korku dolu anlar - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla M.S.A., olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve 11 fişekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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Görev alamayan sendikalı çılgına döndü: Beykoz’da korku dolu anlar - Resim: 5

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Görev alamayan sendikalı çılgına döndü: Beykoz’da korku dolu anlar - Resim: 6
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Görev alamayan sendikalı çılgına döndü: Beykoz’da korku dolu anlar - Resim: 7
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Görev alamayan sendikalı çılgına döndü: Beykoz’da korku dolu anlar - Resim: 8
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