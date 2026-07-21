Görenlerin gözleri doluyor: Kafkas Cephesi’nin acıları ve kahramanlığı bu müzede

Kars'ın tarihi ve kültürel mirasına önemli katkı sağlayan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, ziyaretçilerine savaşın yalnızca cephede verilen bir mücadele olmadığını, aynı zamanda fedakarlık, vatan sevgisi ve bağımsızlık ruhunun en güçlü simgelerinden biri olduğunu etkileyici bir şekilde hissettiriyor. Müzeden ayrılan ziyaretçiler ise hem tarihe tanıklık etmenin hem de kahramanlık destanını yakından hissetmenin unutulmaz duygusunu yaşıyor.