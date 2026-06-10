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Muğla'nın dünyaca ünlü turizm destinasyonu Bodrum, küresel kruvaziyer turizminin en dikkat çeken gemilerinden birini ağırladı. Bahama bayrağı taşıyan lüks kruvaziyer "Scarlet Lady", sabah saatlerinde ilçeye giriş yaparak Bodrum Limanı'na demirledi. Dev boyutu ve estetik tasarımıyla limanda adeta görsel bir şölen sunan gemi, yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgisini çekti.

277 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer gemisi, Bodrum programı öncesinde Yunanistan'ın Rodos Limanı’ndan hareket ederek sabahın erken saatlerinde ilçeye ulaştı. Limana güvenli bir şekilde yanaşan geminin turistleri karaya ayak bastı.

Bodrum merkezine dağılan ziyaretçiler; başta tarihi alanlar olmak üzere çarşı grubu, sahil şeridi ve marina bölgesinde yoğunluk oluşturdu. Turistlerin ziyareti, ilçe genelindeki ticari hayata da dinamizm kazandırdı.

Binlerce kişilik taşıma kapasitesiyle ilçenin kruvaziyer turizmindeki küresel konumunu bir kez daha tescilleyen Scarlet Lady'de, çoğunluğu Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 521 turist seyahat ediyor. Dev gemide yolculara hizmet veren personel sayısının ise 1146 olduğu öğrenildi.

Günübirlik ziyaret kapsamında Bodrum'da bulunan lüks kruvaziyer, buradaki programını tamamlamasının ardından akşam saat 20.00’de limandan demir alarak bir sonraki durağı olan Yunanistan'ın Mikonos Limanı’na doğru hareket edecek.