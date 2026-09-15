Van semalarında akşam saatlerinde görülen hilal ay ve Venüs, gökyüzünde güzel bir manzara oluşturdu.
Görenler telefonuna sarıldı: Van'da gökyüzünde muhteşem ikili
Van semalarında gün batımının ardından yan yana gelen ince hilal ve parlak Venüs, gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluşturdu.Kaynak: İHA
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Van'da akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan kartpostallık görüntü vatandaşların ilgisini çekti.
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Güneşin batışının ardından berrak gökyüzünde beliren hilal şeklindeki ay ile parlaklığıyla dikkat çeken Venüs gezegeninin yakınlaşması, kentte seyirlik bir manzara oluşturdu.
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Gün batımının ardından gökyüzünde beliren ince hilal, parlaklığıyla dikkat çeken Venüs ile aynı bölgede buluştu.
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Kentin farklı noktalarından görülebilen gökyüzü buluşması, doğa ve gökyüzü fotoğrafçılarına da güzel görüntüler sundu.
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