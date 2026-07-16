Görenler tanıyamadı: Dün yönetiyordu: Bugün kaynak ustası oldu

Kaynak makinesi kadın- erkek ayrımına bakmıyor, tamamen işin ustalığına bakıyor. Bu işi ustaca yapabilmek kadın- erkek fark etmeksizin, cinsiyet ayrımı fark etmeksizin, biz kadınların da başarabileceği bir iş. Mutluyum. Artık yönetmek değil; işin içinde, üretimde olmak gerçekten beni çok mutlu ediyor. Bunu yapan diğer kadın arkadaşlarımla da gurur duyuyorum, kendimle de gurur duyuyorum" dedi.