Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Görenler heyecanını gizleyemedi: Valhalla Spider için geri sayım başladı

Görenler heyecanını gizleyemedi: Valhalla Spider için geri sayım başladı

Aston Martin’in 999 adetle sınırlı üretim hibrit hiper otomobili Valhalla coupe modelinin ardından, serinin üstü açık "Spider" versiyonunun kasım ayında tanıtılacağı iddiaları otomotiv dünyasının gündemine oturdu.

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Görenler heyecanını gizleyemedi: Valhalla Spider için geri sayım başladı - Resim: 1

Şirket tarafından henüz resmi bir doğrulama yapılmamış olsa da kulislerden sızan detaylar, ortadan motorlu hibrit segmentinde rekabetin kızışacağını gösteriyor.

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Görenler heyecanını gizleyemedi: Valhalla Spider için geri sayım başladı - Resim: 2

ÇIKARILABİLİR TARGA TAVAN VE KARBON MONOKOK YAPISI

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Görenler heyecanını gizleyemedi: Valhalla Spider için geri sayım başladı - Resim: 3

Kulis bilgilerine göre Valhalla Spider, karmaşık bir katlanır kumaş veya sert tavan mekanizması yerine çıkarılabilir targa tavan paneliyle gelecek.

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Görenler heyecanını gizleyemedi: Valhalla Spider için geri sayım başladı - Resim: 4

Coupe versiyonunun karbon fiber monokok şasisini ve alüminyum alt şasilerini koruması beklenen araçta, tavanın kalkması nedeniyle gövde burulma direncini artıracak özel güçlendirmeler yapılacağı tahmin ediliyor.

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Görenler heyecanını gizleyemedi: Valhalla Spider için geri sayım başladı - Resim: 5

Mühendislerin önündeki en büyük zorluk ise coupe modelinde hedeflenen 1.655 kg kuru ağırlık sınırına Spider versiyonunda da yakın kalabilmek olacak.

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Görenler heyecanını gizleyemedi: Valhalla Spider için geri sayım başladı - Resim: 6

1.000 BEYGİRİN ÜZERİNDE HİBRİT GÜÇ

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Görenler heyecanını gizleyemedi: Valhalla Spider için geri sayım başladı - Resim: 7

Valhalla Spider'ın, coupe kardeşinde kullanılan Mercedes-AMG imzalı 4,0 litrelik çift turboşarjlı V8 motoru ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) altyapısını aynen koruması bekleniyor.

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Görenler heyecanını gizleyemedi: Valhalla Spider için geri sayım başladı - Resim: 8

Sistem toplamda 1.000 beygir gücün üzerinde bir performans sunarak üstü açık sürüş deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

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Görenler heyecanını gizleyemedi: Valhalla Spider için geri sayım başladı - Resim: 9

ÜSTÜ AÇIK HİPER OTOMOBİL SEGMENTİNDE REKABET KIZIŞIYOR

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Görenler heyecanını gizleyemedi: Valhalla Spider için geri sayım başladı - Resim: 10

Aston Martin'in olası bu hamlesi, pazardaki diğer üstü açık hibrit rakiplerle doğrudan bir rekabet başlatacak.

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Görenler heyecanını gizleyemedi: Valhalla Spider için geri sayım başladı - Resim: 11

Segmentte Ferrari 849 Testarossa Spider ve Amalfi Spider gibi modeller öne çıkarken, Audi de sınırlı sayıda ürettiği Nuvolari süper otomobiliyle bu alanda varlık gösteriyor.

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Görenler heyecanını gizleyemedi: Valhalla Spider için geri sayım başladı - Resim: 12

Lamborghini ise Revuelto tarafında henüz üstü açık bir versiyon sunmak yerine pist odaklı SV modellerine odaklanmış durumda.

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Görenler heyecanını gizleyemedi: Valhalla Spider için geri sayım başladı - Resim: 13

Resmi lansman zamanlaması henüz dedikodu niteliğinde olsa da Aston Martin’in Valiant ve Valen projelerinde olduğu gibi amiral gemisi modellerini farklı türevlerle genişletme stratejisi, Valhalla Spider iddialarını oldukça güçlü kılıyor.

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Görenler heyecanını gizleyemedi: Valhalla Spider için geri sayım başladı - Resim: 14
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Görenler heyecanını gizleyemedi: Valhalla Spider için geri sayım başladı - Resim: 15
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Görenler heyecanını gizleyemedi: Valhalla Spider için geri sayım başladı - Resim: 16
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Görenler heyecanını gizleyemedi: Valhalla Spider için geri sayım başladı - Resim: 17
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Görenler heyecanını gizleyemedi: Valhalla Spider için geri sayım başladı - Resim: 18
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Görenler heyecanını gizleyemedi: Valhalla Spider için geri sayım başladı - Resim: 19
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Görenler heyecanını gizleyemedi: Valhalla Spider için geri sayım başladı - Resim: 20
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