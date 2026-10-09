Şirket tarafından henüz resmi bir doğrulama yapılmamış olsa da kulislerden sızan detaylar, ortadan motorlu hibrit segmentinde rekabetin kızışacağını gösteriyor.
Görenler heyecanını gizleyemedi: Valhalla Spider için geri sayım başladı
Aston Martin’in 999 adetle sınırlı üretim hibrit hiper otomobili Valhalla coupe modelinin ardından, serinin üstü açık "Spider" versiyonunun kasım ayında tanıtılacağı iddiaları otomotiv dünyasının gündemine oturdu.Haber Merkezi
ÇIKARILABİLİR TARGA TAVAN VE KARBON MONOKOK YAPISI
Kulis bilgilerine göre Valhalla Spider, karmaşık bir katlanır kumaş veya sert tavan mekanizması yerine çıkarılabilir targa tavan paneliyle gelecek.
Coupe versiyonunun karbon fiber monokok şasisini ve alüminyum alt şasilerini koruması beklenen araçta, tavanın kalkması nedeniyle gövde burulma direncini artıracak özel güçlendirmeler yapılacağı tahmin ediliyor.
Mühendislerin önündeki en büyük zorluk ise coupe modelinde hedeflenen 1.655 kg kuru ağırlık sınırına Spider versiyonunda da yakın kalabilmek olacak.
1.000 BEYGİRİN ÜZERİNDE HİBRİT GÜÇ
Valhalla Spider'ın, coupe kardeşinde kullanılan Mercedes-AMG imzalı 4,0 litrelik çift turboşarjlı V8 motoru ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) altyapısını aynen koruması bekleniyor.
Sistem toplamda 1.000 beygir gücün üzerinde bir performans sunarak üstü açık sürüş deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.
ÜSTÜ AÇIK HİPER OTOMOBİL SEGMENTİNDE REKABET KIZIŞIYOR
Aston Martin'in olası bu hamlesi, pazardaki diğer üstü açık hibrit rakiplerle doğrudan bir rekabet başlatacak.
Segmentte Ferrari 849 Testarossa Spider ve Amalfi Spider gibi modeller öne çıkarken, Audi de sınırlı sayıda ürettiği Nuvolari süper otomobiliyle bu alanda varlık gösteriyor.
Lamborghini ise Revuelto tarafında henüz üstü açık bir versiyon sunmak yerine pist odaklı SV modellerine odaklanmış durumda.
Resmi lansman zamanlaması henüz dedikodu niteliğinde olsa da Aston Martin’in Valiant ve Valen projelerinde olduğu gibi amiral gemisi modellerini farklı türevlerle genişletme stratejisi, Valhalla Spider iddialarını oldukça güçlü kılıyor.