Görenler gözlerine inanamadı, tam 280 bin adet pişirildi: Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor

Yıllar Sonra Gelen Duygusal İtiraf: "Çocukluğum Burada Geçti"

Erbaa ile özel bir bağının olduğunu dile getiren Başkan Cemil Tugay, festivalde duygu dolu anlar yaşadı. Rahmetli babasının 1971 yılında Erbaa Lisesi'nde Fransızca öğretmenliği yaptığını belirten Tugay, "Ben 4 yaşındayken çocukluğumun bir bölümü bu topraklarda geçti. Yıllar sonra bu havayı solumak ve anılarımı tazelemek beni çok duygulandırdı" dedi.