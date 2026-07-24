Tokat'ın Erbaa ilçesinde geleneksel hale gelen Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali, bu yıl 23'üncü kez kapılarını açtı. İlçe merkezinde büyük bir coşkuyla başlayan dev organizasyon, renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterileriyle start aldı.
Görenler gözlerine inanamadı, tam 280 bin adet pişirildi: Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
Tokat Erbaa'da dev kazanda 7 saatte pişirilen 280 bin baklalı yaprak sarması festivalde binlerce kişiye ikram edildi. 1,5 aylık hazırlığın eseri olan lezzet rekoru Guinness'e aday gösterilecek.Kaynak: İHA
Festivalin en çok konuşulan ve heyecanla beklenen bölümü ise coğrafi işaret tescilli Narince bağ yaprağından yapılan dolma ikramı oldu. Yaklaşık 5 ton ağırlığındaki devasa kazanda pişirilen devasa yaprak sarması, festival alanındaki binlerce vatandaşın odağı haline geldi.
Festivalin en çok konuşulan ve heyecanla beklenen bölümü ise coğrafi işaret tescilli Narince bağ yaprağından yapılan dolma ikramı oldu. Yaklaşık 5 ton ağırlığındaki devasa kazanda pişirilen devasa yaprak sarması, festival alanındaki binlerce vatandaşın odağı haline geldi.
Hedef Net: Guinness Rekorlar Kitabı'na Girecek!
Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 280 bin adedi aşan dolma sayısıyla aslında büyük bir rekor denemesi yaptıklarını belirterek, "Bu potansiyele sahip olduğumuzu kanıtladık. Önümüzdeki festival dönemlerinde bu lezzeti resmen Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırmak için gerekli tüm resmi çalışmaları yürüteceğiz" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Festivaldeydi
Siyasilerin ve il protokolünün yoğun ilgi gösterdiği festivalin dikkat çeken konuklarından biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay oldu. İzmir'de yaklaşık 80 bin Tokatlı yaşadığını hatırlatan Tugay, Erbaalı hemşehrilerinin daveti üzerine bu coşkuya ortak olmak için kente geldiğini söyledi.
Yıllar Sonra Gelen Duygusal İtiraf: "Çocukluğum Burada Geçti"
Erbaa ile özel bir bağının olduğunu dile getiren Başkan Cemil Tugay, festivalde duygu dolu anlar yaşadı. Rahmetli babasının 1971 yılında Erbaa Lisesi'nde Fransızca öğretmenliği yaptığını belirten Tugay, "Ben 4 yaşındayken çocukluğumun bir bölümü bu topraklarda geçti. Yıllar sonra bu havayı solumak ve anılarımı tazelemek beni çok duygulandırdı" dedi.
Dev kazanda pişirilen 280 bin baklalı sarmanın binlerce vatandaşa ikram edilmesiyle unutulmaz anlara sahne olan 23'üncü Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali, önümüzdeki günlerde de ritmini düşürmeyecek. Organizasyon; görkemli konserler, kültürel sahne gösterileri ve sürpriz etkinliklerle devam edecek.