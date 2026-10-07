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Kaynak: İHA

Tepebaşı ilçesine bağlı Ihlamur Ağacı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, trafiğin akış yönüne aldırış etmeyerek ters yöne girdi.

Karşı yönden gelen diğer sürücüleri zor durumda bırakan ve kaza riskine davetiye çıkaran otomobilin o anları, sokakta ilerleyen başka bir aracın araç kamerası tarafından görüntülendi.



Görüntülerde, ters yönden gelen otomobil ile karşı karşıya gelen diğer araç sürücülerinin şaşkınlık yaşadığı ve muhtemel bir çarpışmayı önlemek adına yavaşladıkları görüldü. Tehlikeli yolculuk, şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadan sona erdi.