Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Valilik koordinasyonunda yürütülen "Antalya İli Deniz Çöpleri Eylem Planı" kapsamında, Akdeniz’in kalbinde dev bir temizlik operasyonu gerçekleştirildi. Antalya Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen etkinliğin üçüncü etabında, 38 gönüllü dalgıç denizin dibindeki "insan izlerini" silmek için mesai yaptı.
Görenler gözlerine inanamadı: Denizin dibinden "ev" çıktı
Antalya’da 'deniz hep temiz' sloganıyla yola çıkıldı. Deniz dibinden çıkarılanlar 'bu kadarı da olmaz' dedirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, gönüllü dalgıçların katılımıyla düzenlenen deniz dibi temizliğinde tam 7 ton atık toplandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Antalya Valiliği koordinasyonunda yürüttüğü ‘Antalya ili Deniz Çöpleri Eylem Planı’ kapsamında düzenlenen kıyı ve deniz dibi temizliği etkinliğinin üçüncü etabı, Antalya Balıkçı Barınağı’nda gerçekleştirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Konyaaltı Belediyesi, Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü, QTerminals, Akdeniz Yunus Dalış, Neta Cankurtaran, Vertical Diving Deep Walker Diving, Denizcilik Platformu ile gönüllü dalgıçlar katıldı.
Denizden "Salon Takımı" Çıktı!
Dalış sonrası yüzeye çıkarılan malzemeler, deniz kirliliğinin sadece yüzeysel bir sorun olmadığını belgeledi. Toplamda 7 tona ulaşan atık yığınının içinden şunlar çıktı:
60 adet araç lastiği,
Komple bir bahçe oturma grubu,
Eksiksiz bir yemek takımı,
Demir korkuluklar, tonlarca plastik ve metal atık.
Etkinliğin en duygusal ve anlamlı yanı ise kadın dalgıçların yoğun katılımıydı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, bu özel güne vurgu yaparak, "Çocuklarını bırakıp gelen annelerimiz var. Denizlerimizin temizliği için burada olmaları çok kıymetli” diye konuştu.
"İhanet Etmeyelim, Atıktan Sanat Yapalım"
Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, "Ekmek yediğimiz yere ihanet etmeyelim" çağrısında bulunurken, Konyaaltı Belediyesi’nden de çevreci bir proje müjdesi geldi. Denizden çıkarılan bu atıklar çöpe gitmeyecek; "Atıktan Sanata" projesi kapsamında sergiye dönüştürülerek kirliliğe karşı birer "uyarı levhası" olarak kullanılacak.