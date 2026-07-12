Başakşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Görenler gözlerine inanamadı: Başakşehir’de cadde savaş alanına döndü
İstanbul Başakşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Araçta bulunan 3 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Kaynak: DHA
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Başak Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KDN 776 plakalı otomobil bariyerlere çarparak takla attı.
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Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aracın çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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