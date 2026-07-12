Yeniçağ Gazetesi
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Görenler gözlerine inanamadı: Başakşehir’de cadde savaş alanına döndü

İstanbul Başakşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Araçta bulunan 3 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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Görenler gözlerine inanamadı: Başakşehir’de cadde savaş alanına döndü - Resim: 1

Başakşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

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Görenler gözlerine inanamadı: Başakşehir’de cadde savaş alanına döndü - Resim: 2

Başak Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KDN 776 plakalı otomobil bariyerlere çarparak takla attı.

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Görenler gözlerine inanamadı: Başakşehir’de cadde savaş alanına döndü - Resim: 3
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Görenler gözlerine inanamadı: Başakşehir’de cadde savaş alanına döndü - Resim: 4

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aracın çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Görenler gözlerine inanamadı: Başakşehir’de cadde savaş alanına döndü - Resim: 5
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Görenler gözlerine inanamadı: Başakşehir’de cadde savaş alanına döndü - Resim: 6
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Görenler gözlerine inanamadı: Başakşehir’de cadde savaş alanına döndü - Resim: 7
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