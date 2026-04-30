"Yerel Düzey Masabaşı Uzantılı Sel, Taşkın ve Su Baskını" planının işlevselliğini test etmek amacıyla düzenlenen tatbikat, Selime Katedrali’nin görkemli kayalıklarının çevresinde icra edildi. Tatbikata çok sayıda kurum ve sivil toplum kuruluşu katılım sağladı:

AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)

UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi)

Jandarma Komutanlığı

112 Acil Sağlık Hizmetleri

Karayolları Ekipleri

Senaryo gereği sel sularına kapılarak kaybolan vatandaşlar için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, dere kenarında yoğunlaştı. Sel nedeniyle ambulansların ulaşamadığı bölgelerdeki yaralılar, ekipler tarafından kurulan özel halat sistemleri ile dere üzerinden taşınarak güvenli alanlara nakledildi.

Tatbikatın bir diğer aşamasında ise sel sularıyla devrilen bir kamyonette mahsur kalan yaralılara müdahale edildi. Titiz bir çalışmayla araçtan çıkarılan kazazedeler, ilk müdahalelerinin ardından sağlık birimlerine teslim edildi.