Yeniçağ Gazetesi
12 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 25°
Anasayfa Ekonomi Gören hayran kalıyor: Bu çiçeği koparmanın bedeli ağır: Cezası dudak uçuklatıyor

Çanakkale’nin Biga ilçesinde yer alan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Nilüfer Gölü, açan beyaz nilüfer çiçekleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Bu çiçeği koparmanın bedeli çok ağır.

Kalafat köyündeki yaklaşık 2 dönümlük gölde açan koruma altındaki nilüferleri koparanlara 699 bin 245 TL para cezası uygulanıyor.

“Lotus” olarak da bilinen nilüfer çiçekleri, mayıs ayının başlamasıyla birlikte göl yüzeyini kaplamaya başlıyor.

Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki saplarıyla suyun altındaki çamura tutunan çiçekler, gece saatlerinde kapanarak suyun altına çekiliyor. Gün doğumuyla yeniden su yüzeyine çıkan nilüferler, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Çiçeklenme dönemi kasım ayının sonuna kadar devam ediyor.

Bölge turizmine de katkı sağlayan Nilüfer Gölü, özellikle doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Yetkililer, biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla nilüfer çiçeklerine zarar verilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

Rivayetlere göre nilüfer tohumlarının, Amazon ormanlarından göçmen kuşlar aracılığıyla bölgeye taşındığı belirtiliyor.

Doğal miras olarak korunan bu özel bitkileri koparanlara, biyolojik çeşitliliğe zarar verdikleri gerekçesiyle 699 bin 245 TL ceza kesiliyor.

Kaynak: DHA
